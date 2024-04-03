Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Руководитель регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов был арестован 1 апреля вместе с гражданской женой. Операция проводилась оперативниками управления ФСБ по Новосибирской области.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года», — рассказали в Центральном районном суде.
В настоящий момент временно исполняющим обязанности руководителя назначен бывший директор «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.