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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Андрей Зыков заключен под стражу

Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня

3 апреля 2024, 09:28
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Андрей Зыков заключен под стражу

Бывший руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков заключен под стражу до 1 июня

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для бывшего руководителя МУП «САХ» Андрея Зыкова. Он обвиняется в растрате и превышении служебных полномочий.

Руководитель регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов был арестован 1 апреля вместе с гражданской женой. Операция проводилась оперативниками управления ФСБ по Новосибирской области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года», — рассказали в Центральном районном суде.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности руководителя назначен бывший директор «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков.

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#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Сизо#Александр Ляхов#МУП САХ
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