Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня

Бывший руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков заключен под стражу до 1 июня

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для бывшего руководителя МУП «САХ» Андрея Зыкова. Он обвиняется в растрате и превышении служебных полномочий.