Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в регионе

Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в НСО

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу до 2030 года почти в два раза увеличить количество путешествий по стране за счет доступных туристических услуг. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти в два раза.