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Гостиничный фонд — важная составляющая сферы туризма

Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в регионе

3 апреля 2024, 09:07. Обновлено в 09:09
Фото: 1MI
Гостиничный фонд — важная составляющая сферы туризма

Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в НСО

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу до 2030 года почти в два раза увеличить количество путешествий по стране за счет доступных туристических услуг. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти в два раза.

Губернатор Андрей Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в Новосибирской области. Об этом глава региона заявил в ходе форума сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы».

«Приятно, что Новосибирская область вносит свой вклад в открытие и познание российскими и зарубежными туристами нашей страны. И проведением этой выставки, фестивалем „Дикоросы“, и тем, что туристический поток в Новосибирскую область с каждым годом прирастает. Это ставит перед нами все новые и новые задачи. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты», — сказал Травников.

Губернатор подчеркнул, что это стало возможно благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенному президентом и правительством РФ.

«Национальный проект „Туризм и индустрия гостеприимства“, который создает возможности, инструменты, которыми мы воспользуемся, и пользуемся, для того, чтобы развивать туристический потенциал нашего региона, вносить ещё больший вклад в познание и продвижение Сибири, и всей России в целом», — отметил глава региона.

Автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова заявила о готовности регионов продемонстрировать российскую кухню:

«Выставка „Дикоросы“ помогает нам строить индустрию, потому что без сферы производства регионального продукта и готовых решений для направления российской кухни мы ничего не построим. И сегодня собрались регионы, которые уже готовы продемонстрировать, что они это направление развивают — нашу российскую кухню. По сравнению с прошлым годом, я уже вижу, насколько выросла эта выставка».

В мероприятиях приняли участие члены Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», руководители исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Фото: правительство Новосибирской области

В 2023 прошлом году Новосибирская область стала лидером в Сибири и десятой в стране (2,8 млн поездок) по турпотоку. Доля туриндустрии в ВРП региона достигла 2,7%.

В 2023 году объем господдержки сферы туризма превысил 44 млн рублей.

Для путешественников работает туристический портал trip2sib.ru, помогающий спланировать поездку по региону. В 2023 году количество пользователей выросло до 155 тысяч человек.

Форум-выставка «Дикоросы» проходит в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 3 по 5 апреля. Участниками стали крупнейшие представители индустрии гостеприимства Сибири и Дальнего Востока: ресторанного и гостиничного бизнеса, туристических агентств и поставщики готовых решений для HoReCa.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Форум#Андрей Травников#Владимир Путин#Гостиница#Алёна Рогонова
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