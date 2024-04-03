Инвалида отгородили ширмой в госучреждении. Прокуратура проводит проверку

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Новосибирске прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудника ГБУК НСО «Центр креативных индустрий». У молодого человека инвалидность II группы.
В прокуратуру обратилась мать 26-летнего Павла. Она сообщила, что сын работает в кинозале «Синема» при центре с 2019 года. Когда он вернулся из очередного отпуска, то обнаружил, что его рабочее место огородили ширмой. Сотрудника лишили рабочего места, уверена мать.
Директор Андрей Васильев руководит центром два года. В беседе с Atas.info он рассказал, что ширму установили на время отпуска сотрудника, за ней складировали оборудование и реквизит. Сейчас ширмы там нет, ее убрали сразу после замечания матери.
Васильев уверяет: в коллективе центра здоровая атмосфера, сотрудники отмечают дни рождения друг друга, и Павел активно принимает участие в праздниках. Ранее конфликтов и проблем не возникало.
«Социализация людей с особенностями — важная составляющая учреждения культуры. Зачем мне портить эти показатели?» — говорит директор центра.
В прокуратуре заявили, что проводят проверку.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.
Согласно информации системы «СПАРК», ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» зарегистрировано в декабре 2001 года. Исполняющий обязанности директора — Васильев Андрей Валерьевич.
В марте на базе ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» открылся офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).