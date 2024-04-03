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Павел работает в кинозале «Синема» при центре около пяти лет

Инвалида отгородили ширмой в госучреждении. Прокуратура проводит проверку

3 апреля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Павел работает в кинозале «Синема» при центре около пяти лет

Сотрудника с синдромом Дауна отгородили ширмой в новосибирском госучреждении

Павел работает в кинозале «Синема» при «Центр креативных индустрий» около пяти лет. Когда он вернулся из очередного отпуска, то обнаружил, что его рабочее место огородили ширмой.

В Новосибирске прокуратура проверит информацию о нарушении трудовых прав сотрудника ГБУК НСО «Центр креативных индустрий». У молодого человека инвалидность II группы.

В прокуратуру обратилась мать 26-летнего Павла. Она сообщила, что сын работает в кинозале «Синема» при центре с 2019 года. Когда он вернулся из очередного отпуска, то обнаружил, что его рабочее место огородили ширмой. Сотрудника лишили рабочего места, уверена мать.

Директор Андрей Васильев руководит центром два года. В беседе с Atas.info он рассказал, что ширму установили на время отпуска сотрудника, за ней складировали оборудование и реквизит. Сейчас ширмы там нет, ее убрали сразу после замечания матери.

Васильев уверяет: в коллективе центра здоровая атмосфера, сотрудники отмечают дни рождения друг друга, и Павел активно принимает участие в праздниках. Ранее конфликтов и проблем не возникало.

«Социализация людей с особенностями — важная составляющая учреждения культуры. Зачем мне портить эти показатели?» — говорит директор центра.

В прокуратуре заявили, что проводят проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно информации системы «СПАРК», ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» зарегистрировано в декабре 2001 года. Исполняющий обязанности директора — Васильев Андрей Валерьевич.

В марте на базе ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» открылся офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В Новосибирске открылся офис Фонда президентских культурных инициатив
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