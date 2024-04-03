Мигрант, оскорблявший русских, пробудет в СИЗО до лета

По версии следствия, мужчина с началом специальной военной операции приходил в торгово-развлекательные центры Новосибирска и сообщал фейковую информацию о действиях российских бойцов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсона и Запорожской области. Кроме того, он мог намекать на ущербность и некомпетентность русских и их глупость в политических вопросах. Очень часто Далержон Арчилов употреблял обсценную лексику в общественных местах, особую ненависть у него могли вызывать девушки и женщины.