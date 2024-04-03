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Мигрант останется в СИЗО до лета

Мигрант, оскорблявший русских, пробудет в СИЗО до лета

3 апреля 2024, 08:30
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Мигрант останется в СИЗО до лета

в Новосибирске гражданин Таджикистана отправлен в СИЗо за дискредитацию ВС РФ

Калининский районный суд избрал меру пресечения гражданину Таджикистана Далержону Арчилову. Мужчина обвиняется в хулиганстве и публично заведомом распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

По версии следствия, мужчина с началом специальной военной операции приходил в торгово-развлекательные центры Новосибирска и сообщал фейковую информацию о действиях российских бойцов на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсона и Запорожской области. Кроме того, он мог намекать на ущербность и некомпетентность русских и их глупость в политических вопросах. Очень часто Далержон Арчилов употреблял обсценную лексику в общественных местах, особую ненависть у него могли вызывать девушки и женщины.

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Далержон Арчилов прибыл в Россию из Республики Таджикистан в 2012 году, однако видом на жительство мужчина решил озаботиться только в 2021 году. В феврале нынешнего года он подал заявление на получение российского гражданства. При этом его жена и дети все это время находились в России нелегально.

Решением Калининского районного суда Новосибирска Далержон Арчилов водворен в следственный изолятор до 1 июня.

Это не единственный случай национальной дискриминации в Новосибирской области. До этого продавщица мясного рынка пожаловалась на оскорбления со стороны рубщика-мигранта. Тот постоянно унижал женщину и ее сына, находящегося на СВО, фотографировал коллег без их разрешения и мог смотреть экстремистские видео. Позже мужчину уволили.

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