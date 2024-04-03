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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:12

Минобороны: Число контрактников в России с начала года превысило 100 тысяч человек

3 апреля 2024, 15:08
В Москве и других городах России замечается рост числа граждан, которые хотят поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы. С начала 2024 года таких людей уже более 100 тыс., сообщило Министерство обороны в своем Телеграм-канале

По информации ведомства, ежедневно в пункты отбора приходит до 1,7 тыс. человек, желающих служить по контракту. Об этом пишет RTVI.

Минобороны утверждает, что с конца марта наблюдается значительный рост желающих заключить контракт для участия в военной операции на Украине. За последние 10 дней около 16 тыс. граждан подписали такие контракты.

Причиной этого наплыва является теракт в «Крокус Сити Холле», в котором, по последним данным, погибли 144 человека, а более 550 пострадали. Минобороны сообщило, что во время собеседований в пунктах отбора большинство кандидатов указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье.

Министерство опубликовало видеоролики, в которых мужчины связывают заключение контракта с нападением на «Крокус».

«Ситуация с „Крокус Сити“, детей убивали… На следующий день пошел в военкомат, подал заявление. Оформили меня на базу, сейчас подписал контракт на год. Пора прекратить все это беспредел. Просто выполним задачу, все будет спокойно», — говорит на видео Руслан Кудык из города Белокуриха Алтайского края.

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