Минобороны: Число контрактников в России с начала года превысило 100 тысяч человек

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По информации ведомства, ежедневно в пункты отбора приходит до 1,7 тыс. человек, желающих служить по контракту. Об этом пишет RTVI.
Минобороны утверждает, что с конца марта наблюдается значительный рост желающих заключить контракт для участия в военной операции на Украине. За последние 10 дней около 16 тыс. граждан подписали такие контракты.
Причиной этого наплыва является теракт в «Крокус Сити Холле», в котором, по последним данным, погибли 144 человека, а более 550 пострадали. Минобороны сообщило, что во время собеседований в пунктах отбора большинство кандидатов указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье.
Министерство опубликовало видеоролики, в которых мужчины связывают заключение контракта с нападением на «Крокус».
«Ситуация с „Крокус Сити“, детей убивали… На следующий день пошел в военкомат, подал заявление. Оформили меня на базу, сейчас подписал контракт на год. Пора прекратить все это беспредел. Просто выполним задачу, все будет спокойно», — говорит на видео Руслан Кудык из города Белокуриха Алтайского края.