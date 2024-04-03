Минобороны: Число контрактников в России с начала года превысило 100 тысяч человек

В Москве и других городах России замечается рост числа граждан, которые хотят поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы. С начала 2024 года таких людей уже более 100 тыс., сообщило Министерство обороны в своем Телеграм-канале