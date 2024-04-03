Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова попробовала себя в роли певицы

Оксана Усова, воспитывающая десять детей, решила удивить подписчиков в соцсетях дебютом в качестве вокалистки. По словам многодетной матери, в основу песни лег ее собственный жизненный опыт. Свои вокальные данные популярная блогерша из Новосибирска оценивает адекватно, и просить не критиковать ее. В создании и записи музыкальной композиции и съемке клипа Усовой помогали профессионалы из сферы шоу-бизнеса.