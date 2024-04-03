Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова попробовала себя в роли певицы

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:54
Оксана Усова, воспитывающая десять детей, решила удивить подписчиков в соцсетях дебютом в качестве вокалистки. По словам многодетной матери, в основу песни лег ее собственный жизненный опыт. Свои вокальные данные популярная блогерша из Новосибирска оценивает адекватно, и просить не критиковать ее. В создании и записи музыкальной композиции и съемке клипа Усовой помогали профессионалы из сферы шоу-бизнеса.
Оксана Усова намерена и дальше развивать свои музыкальные навыки, сообщает издание VN.ru. Популярности в блогосфере она добилась после того, как похудела на 50 килограммов и рассказала о свеем опыте пользователям Рунета.
Ранее Усова участвовала в телешоу «Малахов», где рассказывала о том, как бывший муж избивал ее во время беременности.