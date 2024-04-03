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Для записи песни Оксана Усова прибегла к помощи профессионалов из сферы шоу-бизнеса

Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова попробовала себя в роли певицы

3 апреля 2024, 02:38
Фото: 1MI
Для записи песни Оксана Усова прибегла к помощи профессионалов из сферы шоу-бизнеса

В Новосибирске мать десяти детей записала песню о женском счастье

Многодетная мать и популярный блогер Оксана Усова записала песню и сняла видеоклип, посвященный ее близким и подписчикам в социальных сетях

Оксана Усова, воспитывающая десять детей, решила удивить подписчиков в соцсетях дебютом в качестве вокалистки. По словам многодетной матери, в основу песни лег ее собственный жизненный опыт. Свои вокальные данные популярная блогерша из Новосибирска оценивает адекватно, и просить не критиковать ее. В создании и записи музыкальной композиции и съемке клипа Усовой помогали профессионалы из сферы шоу-бизнеса.

Оксана Усова намерена и дальше развивать свои музыкальные навыки, сообщает издание VN.ru. Популярности в блогосфере она добилась после того, как похудела на 50 килограммов и рассказала о свеем опыте пользователям Рунета.

Ранее Усова участвовала в телешоу «Малахов», где рассказывала о том, как бывший муж избивал ее во время беременности.

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