Независимое новосибирское СМИ объявило о закрытии

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Бердское издание «Курьер.Среда» объявило о закрытии. Главный редактор Галина Коморникова объяснила решение цензурными ограничениями, которые делают дальнейшую работу невозможной.
Первый номер вышел в 2003 году в печатном виде, потом издание шагнуло в интернет. По словам главреда, издание работало как независимое СМИ, на собственных ресурсах, вне зависимости от сторонних источников. В последнее два года финансовая ситуация стала критической, издание решили закрыть.
Жизнь редакции ощутимо осложняла цензура. «Курьер.Среда» регулярно получала претензии от Роскомнадзора по разным поводам.
Главный редактор отметила, что решение бессрочное.