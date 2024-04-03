Независимое новосибирское СМИ объявило о закрытии

Первый номер вышел в 2003 году в печатном виде, потом издание шагнуло в интернет. По словам главреда, издание работало как независимое СМИ, на собственных ресурсах, вне зависимости от сторонних источников. В последнее два года финансовая ситуация стала критической, издание решили закрыть.