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Бердское издание «Курьер.Среда» объявило о закрытии 3 апреля 2024 года

Независимое новосибирское СМИ объявило о закрытии

3 апреля 2024, 10:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Бердское издание «Курьер.Среда» объявило о закрытии 3 апреля 2024 года
Главный редактор Галина Коморникова объяснила решение цензурными ограничениями, которые делают дальнейшую работу невозможной.

Бердское издание «Курьер.Среда» объявило о закрытии. Главный редактор Галина Коморникова объяснила решение цензурными ограничениями, которые делают дальнейшую работу невозможной.

Первый номер вышел в 2003 году в печатном виде, потом издание шагнуло в интернет. По словам главреда, издание работало как независимое СМИ, на собственных ресурсах, вне зависимости от сторонних источников. В последнее два года финансовая ситуация стала критической, издание решили закрыть.

Жизнь редакции ощутимо осложняла цензура. «Курьер.Среда» регулярно получала претензии от Роскомнадзора по разным поводам.

Главный редактор отметила, что решение бессрочное.

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#Общество#Новосибирск#Закрытие#СМИ#Алёна Рогонова
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