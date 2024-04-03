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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Олег Газманов выступит в Новосибирске 19 мая 2024 года

Олег Газманов выступит в Новосибирске 19 мая. Ранее он перенес концерт из-за теракта

3 апреля 2024, 03:08
Фото: vk.com / olegmgazmanov
Олег Газманов выступит в Новосибирске 19 мая 2024 года

Названа новая дата концерта Олега Газманова в Новосибирске

Изначально выступление было назначено на 27 марта, но из-за трагических событий концерт перенесли.

Организаторы назвали новую дату концерта Олега Газманова. Автор хита «Есаул» выступит в новосибирском Академгородке 19 мая. Изначально концерт должен был пройти 27 марта, но выступления в Новосибирске, Кемерово и Барнауле перенесли из-за теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».

Сейчас для приобретения доступны билеты от 2,3 тысячи до 6 тысяч. Концерт пройдет в Доме ученых. Все приобретенные ранее билеты действительны.

Олег Газманов отложил концерт в Новосибирске из-за теракта в Москве
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Ранее о переносе своего концерта в Новосибирске сообщила Вика Цыганова. Выступление перед сибиряками должно было пройти 11 апреля в ДК Железнодорожников.

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#Культура#Новосибирск#Концерт#Певец#Перенос#Дом ученых СО РАН#Алёна Рогонова#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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