Олег Газманов выступит в Новосибирске 19 мая. Ранее он перенес концерт из-за теракта

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Организаторы назвали новую дату концерта Олега Газманова. Автор хита «Есаул» выступит в новосибирском Академгородке 19 мая. Изначально концерт должен был пройти 27 марта, но выступления в Новосибирске, Кемерово и Барнауле перенесли из-за теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».
Сейчас для приобретения доступны билеты от 2,3 тысячи до 6 тысяч. Концерт пройдет в Доме ученых. Все приобретенные ранее билеты действительны.
Ранее о переносе своего концерта в Новосибирске сообщила Вика Цыганова. Выступление перед сибиряками должно было пройти 11 апреля в ДК Железнодорожников.