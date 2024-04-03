atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

О необходимости срочно покинуть здание оповестили через громкоговорители

Посетителей и сотрудников эвакуируют из МФК «Сан Сити» в Новосибирске

3 апреля 2024, 06:03
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
О необходимости срочно покинуть здание оповестили через громкоговорители
Всех находящихся в здании попросили срочно покинуть здание.

3 апреля в Новосибирске эвакуируют посетителей и сотрудников из многофункционального комплекса «Сан Сити» на площади Маркса.

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», о необходимости срочно покинуть здание оповестили через громкоговорители.

В пресс-службе МЧС по региону ответили, что сообщений о пожаре не поступало.

«Возгорания и задымления нет. Посетители и персонал ТЦ возвращаются в здание», — сказал официальный представитель ведомства.

Представитель комплекса отказалась оперативно прокомментировать информацию.

В новосибирских ТРЦ отказались усилить охрану после теракта в Crocus City Hall
Узнать подробнее

Торговые центры периодически эвакуируют в Новосибирске. Так, 27 марта посетители были вынуждены экстренно покинуть «Сибирский Молл». Двумя днями ранее эвакуировали «Голден Парк».

Читайте также:
Новосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуациюСтали известны шокирующие подробности стрельбы психопата в новосибирском «Сан Сити»Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
#Происшествия#Новосибирск#Эвакуация#ТРЦ "Сан Сити"#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
1 апреля, 03:29
Еще один кандидат отказался от участия в выборах мэра Новосибирска
Сегодня, 06:55
Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма
Вчера, 13:00
Инвалида отгородили ширмой в госучреждении. Прокуратура проводит проверку
Сегодня, 05:29
Школьница из Новосибирска вышла в финал шоу «Кондитер» с тортом-кроссовками
Сегодня, 01:39
В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника
Сегодня, 01:23
"