Посетителей и сотрудников эвакуируют из МФК «Сан Сити» в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
3 апреля в Новосибирске эвакуируют посетителей и сотрудников из многофункционального комплекса «Сан Сити» на площади Маркса.
По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», о необходимости срочно покинуть здание оповестили через громкоговорители.
В пресс-службе МЧС по региону ответили, что сообщений о пожаре не поступало.
«Возгорания и задымления нет. Посетители и персонал ТЦ возвращаются в здание», — сказал официальный представитель ведомства.
Представитель комплекса отказалась оперативно прокомментировать информацию.
Торговые центры периодически эвакуируют в Новосибирске. Так, 27 марта посетители были вынуждены экстренно покинуть «Сибирский Молл». Двумя днями ранее эвакуировали «Голден Парк».