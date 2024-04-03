atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Премьер-министр РФ назвал ставки для туристического бизнеса у КМСП ниже рыночных

Премьер-министр РФ назвал ставки для туристического бизнеса у КМСП ниже рыночных

3 апреля 2024, 15:41
Фото: 1MI
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства.

Среди прочего он подчеркнул роль малого и среднего бизнеса в туристической индустрии. Небольшие компании — это основа сферы гостеприимства, которая помогает развиваться связанной с ней инфраструктуре.

По словам Михаила Мишустина, малое и среднее предпринимательство является основой для туризма. Это прекрасно, отметил он, когда живущие в конкретных регионах люди могут зарабатывать, показывая путешественникам родной край. Кроме того, туризм имеет самый серьезный мультипликационный эффект в экономике, создает инфраструктуру, новые услуги и товары, передает regnum.ru.

Говоря об инвестировании в гостиничный бизнес, Мишустин рассказал, что по итогам прошлого года малый и средний бизнес в этой сфере привлек 95 миллиардов рублей кредитов, то есть в три раза больше, чем в 2022 году. Более 24 миллиардов рублей МСП инвестировали в строительство — в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Мишустин отметил, что четверть кредитов были привлечены с помощью механизмов господдержки.

Корпорация МСП предлагает компаниям льготное финансирование по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Уже было выдано 12 миллиардов рублей.

Михаил Мишустин также отметил важность доверительных отношений между властью и МСП. Он выразил уверенность в том, что бизнес может сыграть заметную роль в достижении Россией промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.

Также председатель правительства обратил внимание на созданную простую цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП. На платформе в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные госкомпании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку.

«Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — подчеркнул Михаил Мишустин.

#Общество
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
1 апреля, 03:29
Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня
Сегодня, 09:28
В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили
Сегодня, 07:14
Еще один кандидат отказался от участия в выборах мэра Новосибирска
Сегодня, 06:55
Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма
Вчера, 13:00
В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника
Сегодня, 01:23
"