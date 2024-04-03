Премьер-министр РФ назвал ставки для туристического бизнеса у КМСП ниже рыночных

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Среди прочего он подчеркнул роль малого и среднего бизнеса в туристической индустрии. Небольшие компании — это основа сферы гостеприимства, которая помогает развиваться связанной с ней инфраструктуре.
По словам Михаила Мишустина, малое и среднее предпринимательство является основой для туризма. Это прекрасно, отметил он, когда живущие в конкретных регионах люди могут зарабатывать, показывая путешественникам родной край. Кроме того, туризм имеет самый серьезный мультипликационный эффект в экономике, создает инфраструктуру, новые услуги и товары, передает regnum.ru.
Говоря об инвестировании в гостиничный бизнес, Мишустин рассказал, что по итогам прошлого года малый и средний бизнес в этой сфере привлек 95 миллиардов рублей кредитов, то есть в три раза больше, чем в 2022 году. Более 24 миллиардов рублей МСП инвестировали в строительство — в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Мишустин отметил, что четверть кредитов были привлечены с помощью механизмов господдержки.
Корпорация МСП предлагает компаниям льготное финансирование по ставкам в три-четыре раза ниже рыночных. Уже было выдано 12 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин также отметил важность доверительных отношений между властью и МСП. Он выразил уверенность в том, что бизнес может сыграть заметную роль в достижении Россией промышленного, финансового, технологического, экономического суверенитета.
Также председатель правительства обратил внимание на созданную простую цифровую платформу МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП. На платформе в онлайн-формате можно получить все необходимые сведения о дешевой аренде, льготных кредитах, об участии компаний через крупные госкомпании, где есть спрос на их продукцию, а также возможности минимизировать свои издержки и административную нагрузку.
«Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе МСП.РФ», — подчеркнул Михаил Мишустин.