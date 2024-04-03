Премьер-министр РФ назвал ставки для туристического бизнеса у КМСП ниже рыночных

Говоря об инвестировании в гостиничный бизнес, Мишустин рассказал, что по итогам прошлого года малый и средний бизнес в этой сфере привлек 95 миллиардов рублей кредитов, то есть в три раза больше, чем в 2022 году. Более 24 миллиардов рублей МСП инвестировали в строительство — в два раза больше по сравнению с 2022 годом. Мишустин отметил, что четверть кредитов были привлечены с помощью механизмов господдержки.