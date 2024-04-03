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В итоге девочка не смогла справится с волнением и покинула шоу

Школьница из Новосибирска вышла в финал шоу «Кондитер» с тортом-кроссовками

3 апреля 2024, 01:39
Фото: телеканал «Пятница»
В итоге девочка не смогла справится с волнением и покинула шоу
11-летняя девочка покорила жюри своим десертом, но из-за волнения не справилась с дальнейшим заданием

Мирослава Зуборцева во время съемок третьего сезона телешоу «Кондитер.Дети» на телеканале «Пятница» дебютировала с тортом «Антигравитация». Внешне он представлял из себя зависшие в воздухе кроссовки, основу лакомства составлял бисквит с шоколадом и добавкой из смородины.

Задумка 11-летней школьницы очаровала жюри, но дальше события развивались драматично. Девочка переволновалась во время выполнения следующего задания, разрыдалась и в слезах покинула съемочный павильон.

Ранее мы рассказывали о том, что участница шоу «Мама в 16» из Новосибирска рассталась с отцом своих детей. Теперь она называет себя «счастливой разведёнкой с прицепом».

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#Новосибирск#Телешоу#Школьница#Торт#Кондитер
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