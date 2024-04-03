В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
За любовную связь 39-летней учительницы с 13-летним школьником суд в Новосибирске приговорил женщину к 300 часам принудительных работ. Ради того, чтобы быть вместе, педагог развелась с мужем и оформила опеку над своим учеником. Мальчик не живет со своими родителями, его воспитывает бабушка. Пенсионерка была не против нежной дружбы внука с преподавателем и приветствовала, что они поселились вместе в съемной квартире.
И отец ребенка, и бывший муж учительницы пытались привлечь внимание к этой скандальной истории, писали заявления в полицию, предали огласке неоднозначную историю в соцсетях. Однако, считают, мужчины, должной реакции правоохранительных органов не последовало. Сейчас подростку уже исполнилось 17 лет, он продолжает жить вместе со своей бывшей преподавательницей и они намерены пожениться, пишет издание infopro54.