В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника

За любовную связь 39-летней учительницы с 13-летним школьником суд в Новосибирске приговорил женщину к 300 часам принудительных работ. Ради того, чтобы быть вместе, педагог развелась с мужем и оформила опеку над своим учеником. Мальчик не живет со своими родителями, его воспитывает бабушка. Пенсионерка была не против нежной дружбы внука с преподавателем и приветствовала, что они поселились вместе в съемной квартире.