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Учительница и ученик продолжают жить вместе

В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника

3 апреля 2024, 01:23
Фото: 1MI
Учительница и ученик продолжают жить вместе
Педагог ради связи с 13-летним мальчиком развелась с мужем и оформила опеку над учеником

За любовную связь 39-летней учительницы с 13-летним школьником суд в Новосибирске приговорил женщину к 300 часам принудительных работ. Ради того, чтобы быть вместе, педагог развелась с мужем и оформила опеку над своим учеником. Мальчик не живет со своими родителями, его воспитывает бабушка. Пенсионерка была не против нежной дружбы внука с преподавателем и приветствовала, что они поселились вместе в съемной квартире.

И отец ребенка, и бывший муж учительницы пытались привлечь внимание к этой скандальной истории, писали заявления в полицию, предали огласке неоднозначную историю в соцсетях. Однако, считают, мужчины, должной реакции правоохранительных органов не последовало. Сейчас подростку уже исполнилось 17 лет, он продолжает жить вместе со своей бывшей преподавательницей и они намерены пожениться, пишет издание infopro54.

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#Новосибирск#Учительница#Педофил#Школьник#Совращение
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