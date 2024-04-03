atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Новосибирске ремонтируют главные транспортные магистрали

В Новосибирске взялись за ремонт Октябрьского и Димитровского мостов — чего ждать?

3 апреля 2024, 12:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске ремонтируют главные транспортные магистрали

В МКУ «Гормост» рассказали о ремонте Октябрьского и Димитровского мостов

В Новосибирске намерены начать полноценную реконструкцию Октябрьского и Димитровского мостов. Ремонт главных магистралей города сдвинулся с мертвой точки — первый объект начали ремонтировать весной, вторым займутся летом.

В ремонте Октябрьского моста изначально возникла пауза. В мае 2022 года был заключен контракт между МКУ «Гормост» и организацией «СпецТрансСтрой». Однако подрядчик постоянно срывал сроки и дело дошло до суда.

Судебные тяжбы продолжаются полтора года. В общей сложности сумма поданных исков составила 4,2 миллиона рублей. При этом прежний подрядчик подал апелляцию на решение суда», — рассказал «КП-Новосибирск» директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Сейчас ремонтные работы возобновлены, их планируют завершить к 1 октября до наступления холодов. В ходе реконструкции будут заменены дорожное полотно, несущие металлические конструкции и опоры. Уже проведен ямочный ремонт.

«Пропускная способность моста увеличилась в 5 раз. С 18 марта ведется работа по поддержанию хорошего состояния проезжей части. Нам важно, чтобы не было пробок», — заявил Кодалаев.
Димитровский мост не будут перекрывать на время ремонта, но скорость ограничат
Узнать подробнее

Димитровским мостом займутся летом. При этом движение перекрывать не планируется, однако его ограничат до 40 километров в час. В ходе реконструкции произведут починку ограждений, установят камеры видеонаблюдения и разделительный барьер.

Работы разделят на два года. В 2024-м начнется ремонт на одной полосе, со стороны левого на правый берег. Другой полосой займутся в 2025 году.

Группу ВИС обвинили в заторах на мостах Новосибирска
Узнать подробнее
#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Октябрьский мост#Александр Ляхов#Димитровский мост
Подпишитесь
Локоть может снова стать мэром Новосибирска — правда или фейк?
1 апреля, 03:29
Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня
Сегодня, 09:28
В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили
Сегодня, 07:14
Еще один кандидат отказался от участия в выборах мэра Новосибирска
Сегодня, 06:55
Детдомовец погиб при побеге — замдиректора грозит тюрьма
Вчера, 13:00
В Новосибирске вынесли приговор учительнице за совращение школьника
Сегодня, 01:23
"