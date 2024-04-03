В Новосибирске взялись за ремонт Октябрьского и Димитровского мостов — чего ждать?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В ремонте Октябрьского моста изначально возникла пауза. В мае 2022 года был заключен контракт между МКУ «Гормост» и организацией «СпецТрансСтрой». Однако подрядчик постоянно срывал сроки и дело дошло до суда.
Судебные тяжбы продолжаются полтора года. В общей сложности сумма поданных исков составила 4,2 миллиона рублей. При этом прежний подрядчик подал апелляцию на решение суда», — рассказал «КП-Новосибирск» директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.
Сейчас ремонтные работы возобновлены, их планируют завершить к 1 октября до наступления холодов. В ходе реконструкции будут заменены дорожное полотно, несущие металлические конструкции и опоры. Уже проведен ямочный ремонт.
«Пропускная способность моста увеличилась в 5 раз. С 18 марта ведется работа по поддержанию хорошего состояния проезжей части. Нам важно, чтобы не было пробок», — заявил Кодалаев.
Димитровским мостом займутся летом. При этом движение перекрывать не планируется, однако его ограничат до 40 километров в час. В ходе реконструкции произведут починку ограждений, установят камеры видеонаблюдения и разделительный барьер.
Работы разделят на два года. В 2024-м начнется ремонт на одной полосе, со стороны левого на правый берег. Другой полосой займутся в 2025 году.