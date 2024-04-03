В новосибирских школах увеличили стоимость бесплатного питания для детей-льготников

Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляют бесплатное двухразовое питание. На учащихся начальных классов от 7 до 11 лет выделяют 166,56 рубля в день (ранее 158,5 рубля). Стоимость питания детей от 12 лет составляет 188,56 рубля (ранее 179,5 рубля). Питание в день для школьников старшей и средней школы от 7 до 11 лет — 162,60 рубля в день (ранее 155 рублей), от 12 лет — 184,60 рубля (ранее 176 рублей).



Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся на дому, компенсируют затраты на двухразовое питание. Также бесплатное питание предоставляют детям из малоимущих и многодетных семей. Стоимость питания детям в возрасте от 7 до 11 лет составляет 94,25 рубля в день (ранее 85 рублей), в возрасте от 12 лет и старше — 92 рубля в день (ранее 88 рублей).