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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

Дети получают бесплатное питание в течение учебного года, кроме каникул

В новосибирских школах увеличили стоимость бесплатного питания для детей-льготников

3 апреля 2024, 04:38
Фото: 1MI
Дети получают бесплатное питание в течение учебного года, кроме каникул

В новосибирских школах увеличили стоимость бесплатного питания для льготников

Бесплатное питание предоставляют учащимся начальных классов, с ограниченными возможностями здоровья, детям из малоимущих и многодетных семей, детям участников СВО.

В Новосибирских школах стоимость питания для льготных категорий увеличили в среднем на 9%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Всех учащихся начальных классов бесплатно кормят горячими обедами. В 2024 году стоимость одного приема пищи составляет 79,25 рубля, ранее было 70 рублей.

Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляют бесплатное двухразовое питание. На учащихся начальных классов от 7 до 11 лет выделяют 166,56 рубля в день (ранее 158,5 рубля). Стоимость питания детей от 12 лет составляет 188,56 рубля (ранее 179,5 рубля). Питание в день для школьников старшей и средней школы от 7 до 11 лет — 162,60 рубля в день (ранее 155 рублей), от 12 лет — 184,60 рубля (ранее 176 рублей).

Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся на дому, компенсируют затраты на двухразовое питание. Также бесплатное питание предоставляют детям из малоимущих и многодетных семей. Стоимость питания детям в возрасте от 7 до 11 лет составляет 94,25 рубля в день (ранее 85 рублей), в возрасте от 12 лет и старше — 92 рубля в день (ранее 88 рублей).

В 2024 году в перечень льготников внесли детей участников СВО. На них выделяют 92 рубля в день.

Школьники-льготники получают бесплатное питание в течение учебного года, кроме каникул. Для получения бесплатного питания родители или законные представители должны предоставить в школу заявление и документы, дающие право на получение льготы.

Детей мобилизованных полностью обеспечат бесплатным питанием в школах Новосибирска
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