В Новосибирской области вынесли приговор тюремщику-садисту

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Суд Куйбышевского района Новосибирской области признал майора ГУФСИН Дениса Шефера виновным в превышении служебных полномочий. Офицер, занимавший должность начальника оперативного отдела исправительной колонии номер 12, избил заключенного резиновой дубинкой. Его приговорили к 3 годам лишения свободу условно и запретили работать в системе исполнения наказаний на полтора года. Суд постановил, что потерпевший имеет право на компенсацию в размере 40 тысяч рублей, ее взыщут из государственного бюджета.
Ранее тот же суд не нашел в действиях офицера ГУФСИН признаков преступления, однако прокуратура обжаловала вердикт.
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