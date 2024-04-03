В Новосибирской области вынесли приговор тюремщику-садисту

Суд Куйбышевского района Новосибирской области признал майора ГУФСИН Дениса Шефера виновным в превышении служебных полномочий. Офицер, занимавший должность начальника оперативного отдела исправительной колонии номер 12, избил заключенного резиновой дубинкой. Его приговорили к 3 годам лишения свободу условно и запретили работать в системе исполнения наказаний на полтора года. Суд постановил, что потерпевший имеет право на компенсацию в размере 40 тысяч рублей, ее взыщут из государственного бюджета.