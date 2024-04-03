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Осужденный имеет право на компенсацию в размере 40 тысяч рублей

В Новосибирской области вынесли приговор тюремщику-садисту

3 апреля 2024, 02:00
Фото: Изображение Midjourney
Осужденный имеет право на компенсацию в размере 40 тысяч рублей

Сотрудника колонии осудили за избиение заключенного в Новосибирской области

Офицер избивал заключенного резиновой дубинкой по ягодицам. Его удалось осудить только со второго раза

Суд Куйбышевского района Новосибирской области признал майора ГУФСИН Дениса Шефера виновным в превышении служебных полномочий. Офицер, занимавший должность начальника оперативного отдела исправительной колонии номер 12, избил заключенного резиновой дубинкой. Его приговорили к 3 годам лишения свободу условно и запретили работать в системе исполнения наказаний на полтора года. Суд постановил, что потерпевший имеет право на компенсацию в размере 40 тысяч рублей, ее взыщут из государственного бюджета.

Ранее тот же суд не нашел в действиях офицера ГУФСИН признаков преступления, однако прокуратура обжаловала вердикт.

Читайте так же скандальную историю о том, как сотрудник колонии, пойманный пьяным за рулем автомобиля, пытался через суд добиться восстановления на работе.

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#Новосибирск#Суд#Приговор#Колония#ГУФСИН
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