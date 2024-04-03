В отношении 21-летнего бердчанина возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

В мае 2022-го бердчанин разместил видео в своем аккаунте в социальной сети, следователи усмотрели в нем неуважение к воинской славе РФ. Видео могли просматривать другие пользователи. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. По словам задержанного, он осознавал, что его действия противоречат российскому законодательству.