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Максимальное наказание по статье — штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет

В отношении 21-летнего бердчанина возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

3 апреля 2024, 06:40
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Максимальное наказание по статье — штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет

На 21-летнего новосибирца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Мужчина опубликовал в интернете видео, в котором усмотрели явное неуважение к воинской славе России.

В Бердске Новосибирской области в отношении 21-летнего местного жителя следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете.

В мае 2022-го бердчанин разместил видео в своем аккаунте в социальной сети, следователи усмотрели в нем неуважение к воинской славе РФ. Видео могли просматривать другие пользователи. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. По словам задержанного, он осознавал, что его действия противоречат российскому законодательству.

Подозреваемому грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Жительнице Новосибирска вынесли приговор за реабилитацию нацизма
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26 марта суд вынес приговор Эмиль Валеевой по аналогичной статье. Девушка опубликовала в одном из пабликов в «ВКонтакте» текст под названием «Тушеные вентиляторы с мясом». Суд назначил обвиняемой год лишения свободы условно.

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#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Нацизм#Реабилитация нацизма#Алёна Рогонова
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