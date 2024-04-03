В отношении 21-летнего бердчанина возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В Бердске Новосибирской области в отношении 21-летнего местного жителя следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете.
В мае 2022-го бердчанин разместил видео в своем аккаунте в социальной сети, следователи усмотрели в нем неуважение к воинской славе РФ. Видео могли просматривать другие пользователи. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. По словам задержанного, он осознавал, что его действия противоречат российскому законодательству.
Подозреваемому грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.
26 марта суд вынес приговор Эмиль Валеевой по аналогичной статье. Девушка опубликовала в одном из пабликов в «ВКонтакте» текст под названием «Тушеные вентиляторы с мясом». Суд назначил обвиняемой год лишения свободы условно.