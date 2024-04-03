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Улица Восход в Новосибирске встала в тугой пробке из-за аварий и ремонта

Восход встал в тугой пробке из-за аварий и ремонта

3 апреля 2024, 11:31
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Bkack»

Улица Восход в Новосибирске встала в тугой пробке из-за аварий и ремонта

Традиционное вечернее затруднение движения усугубили аварии и идущий ремонт Октябрьского моста.

Вечером 3 апреля на Восходе по направлению к Октябрьскому мосту образовалась серьезная пробка. Индикаторы сервиса 2ГИС показывают максимальные значения на участке.

Фото: 2ГИС

Ранее днем при въезде на мост произошло ДТП, которое «выключило» две полосы. Для движения в сторону левого берега осталась свободна одна полоса. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», столкнулись автомобили Toyota Prius с прицепом и Exeed. Авария спровоцировала заторы на подъездах к мосту.

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С 7 марта приступили к ремонту Октябрьского моста. В первый понедельник водители прочувствовали на себе всю прелесть ситуации. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов отчитал подрядчика за медленный темп работ. После этого ремонт перевели на круглосуточный режим и убрали строительный мусор.

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#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Октябрьский мост#Пробка#Затор#Алёна Рогонова
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