Восход встал в тугой пробке из-за аварий и ремонта

С 7 марта приступили к ремонту Октябрьского моста. В первый понедельник водители прочувствовали на себе всю прелесть ситуации. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов отчитал подрядчика за медленный темп работ. После этого ремонт перевели на круглосуточный режим и убрали строительный мусор.