Восход встал в тугой пробке из-за аварий и ремонта

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Вечером 3 апреля на Восходе по направлению к Октябрьскому мосту образовалась серьезная пробка. Индикаторы сервиса 2ГИС показывают максимальные значения на участке.
Ранее днем при въезде на мост произошло ДТП, которое «выключило» две полосы. Для движения в сторону левого берега осталась свободна одна полоса. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», столкнулись автомобили Toyota Prius с прицепом и Exeed. Авария спровоцировала заторы на подъездах к мосту.
С 7 марта приступили к ремонту Октябрьского моста. В первый понедельник водители прочувствовали на себе всю прелесть ситуации. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов отчитал подрядчика за медленный темп работ. После этого ремонт перевели на круглосуточный режим и убрали строительный мусор.