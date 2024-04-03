Завершается строительство электросетей для подключения новосибирской больницы

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В поселке Краснозёрское заканчивается реконструкция центральной районной больницы. Энергетики компании АО «РЭС» подготовили электросетевую инфраструктуру для подключения нескольких зданий больницы, сообщает пресс-служба энергетической компании.
Специалисты установили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 2×630 кВА. Проложили две кабельные линии электропередачи, реконструировали воздушную линию 10 кВ. АО «РЭС» вложила в проект около 3 млн рублей.
Работы выполняют по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области».
Закончить реконструкцию и ввести поликлинику в эксплуатацию собираются до конца 2024 года. Поликлиника сможет принимать 400 пациентов за смену. Жители смогут получать амбулаторную, консультативную, диагностическую помощь. Предусмотрены отделения лучевой диагностики, профилактики, эндоскопической диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты специалистов и дневной стационар на восемь коек.
Больница будет обслуживать жителей всего Краснозёрского района.
Компания АО «РЭС» — системообразующее электросетевое предприятием региона. Присоединяет к электросетям производственные площадки, сельхозпредприятия, жилые дома, социальные объекты.