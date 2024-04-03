Завершается строительство электросетей для подключения новосибирской больницы

Закончить реконструкцию и ввести поликлинику в эксплуатацию собираются до конца 2024 года. Поликлиника сможет принимать 400 пациентов за смену. Жители смогут получать амбулаторную, консультативную, диагностическую помощь. Предусмотрены отделения лучевой диагностики, профилактики, эндоскопической диагностики, терапевтическое отделение, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты специалистов и дневной стационар на восемь коек.