Александр Бастрыкин потребовал выплаты зарплаты новосибирским грузоперевозчикам

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Работники заявили, что образовавшаяся задолженность не погашена до сих пор. Ситуацию с фактическим отсутствием денег за выполненную работу неоднократно освещали в социальных сетях.
Александр Бастрыкин затребовал полный доклад по расследованию уголовного дела у руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалева. В ходе следственных действий трудовые права граждан должны быть полностью восстановлены. Уголовное дело находится на контроле главы ведомства.
Стоит отметить, что ООО «ТЕХВЭБ», занимающееся выполнением строительно-монтажных и других видов работ на горнодобывающих предприятиях, неоднократно получало негативные отзывы от бывших работников.