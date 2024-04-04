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Published Сегодня, 07:09

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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль невыплату зарплаты ООО «ТЕХВЭБ»

Александр Бастрыкин потребовал выплаты зарплаты новосибирским грузоперевозчикам

4 апреля 2024, 07:09
Фото: 1MI
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль невыплату зарплаты ООО «ТЕХВЭБ»

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль невыплату зарплаты ООО «ТЕХВЭБ»

В Следственный комитет России обратились бывшие работники ООО «ТЕХВЭБ». Они пожаловались на отсутствие положенной им по работу заработной платы. Дело взял на контроль глава ведоства Александр Бастрыкин.

Работники заявили, что образовавшаяся задолженность не погашена до сих пор. Ситуацию с фактическим отсутствием денег за выполненную работу неоднократно освещали в социальных сетях.

Александр Бастрыкин затребовал полный доклад по расследованию уголовного дела у руководителя СУ СКР по Новосибирской области Евгения Долгалева. В ходе следственных действий трудовые права граждан должны быть полностью восстановлены. Уголовное дело находится на контроле главы ведомства.

Стоит отметить, что ООО «ТЕХВЭБ», занимающееся выполнением строительно-монтажных и других видов работ на горнодобывающих предприятиях, неоднократно получало негативные отзывы от бывших работников.

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#Экономика#Происшествия#Новосибирская область#Следственный комитет#Зарплата#Долги#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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