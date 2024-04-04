Бывшего начальника изолятора оставили под стражей — он угрожал следователю

Максим Вавилов обвиняется в воспрепятствовании расследованию уголовного дела. В январе нынешнего года новосибирец узнал о начале расследования, итоги которого могли быть нежелательны для фигуранта. По версии следствия, начальник изолятора приехал к следователю и начал его шантажировать, угрожая обнародовать компрометирующие факты.