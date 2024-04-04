Бывшего начальника изолятора оставили под стражей — он угрожал следователю

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Максим Вавилов обвиняется в воспрепятствовании расследованию уголовного дела. В январе нынешнего года новосибирец узнал о начале расследования, итоги которого могли быть нежелательны для фигуранта. По версии следствия, начальник изолятора приехал к следователю и начал его шантажировать, угрожая обнародовать компрометирующие факты.
Однако руководитель следствия не испугался и сообщил в полицию и непосредственному начальству. Максима Вавилова задержали. Дзержинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения до 23 мая.
Адвокат новосибирца подал апелляцию, ходатайствуя о замене меры пресечения на домашний арест. Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.
Напомним, что в Новосибирске полицейский ворвался в квартиру возможного любовника жены своего шурина.