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Updated Сегодня, 08:09

Начальника изолятора оставили под стражей

Бывшего начальника изолятора оставили под стражей — он угрожал следователю

4 апреля 2024, 08:07
Фото: Новосибирский областной суд
Начальника изолятора оставили под стражей

В Новосибирской области экс-начальника изолятора оставили под стражей

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию в отношении бывшего начальника СИЗО в Татарском районе Максима Вавилова. Мужчина останется под стражей до 23 мая.

Максим Вавилов обвиняется в воспрепятствовании расследованию уголовного дела. В январе нынешнего года новосибирец узнал о начале расследования, итоги которого могли быть нежелательны для фигуранта. По версии следствия, начальник изолятора приехал к следователю и начал его шантажировать, угрожая обнародовать компрометирующие факты.

Однако руководитель следствия не испугался и сообщил в полицию и непосредственному начальству. Максима Вавилова задержали. Дзержинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения до 23 мая.

Адвокат новосибирца подал апелляцию, ходатайствуя о замене меры пресечения на домашний арест. Новосибирский областной суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, что в Новосибирске полицейский ворвался в квартиру возможного любовника жены своего шурина.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Апелляция#Угрозы#Полицейский#Александр Ляхов#Шантаж
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