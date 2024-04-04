atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Директора «Центра водных видов спорта» отправили в СИЗО до 2 июня

Директор «Центра водных видов спорта» будет в СИЗО до лета из-за пустого бассейна

4 апреля 2024, 06:31
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Директора «Центра водных видов спорта» отправили в СИЗО до 2 июня

В Новосибирске директора «Центра водных видов спорта» отправили в СИЗО до 2 июня

Дзержинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения директору «Центра водных видов спорта» Дмитрию Оленникову. Мужчина обвиняется в растрате и крупном взяточничестве.

По версии следствия, организация арендовала бассейн в Центральном районе для тренировки детей. Однако с момента предоставления помещения в пользование ни один из юных спортсменов так и не поплавал в нем. Тем не менее, на счет центра регулярно переводились деньги.

Аренда плавательного бассейна производилась с сентября 2020 по 29 ноября 2022 года. При этом во избежание возможных вопросов Оленников получал взятки от владельца. Ущерб от действий новосибирца составил 6,3 миллиона рублей, сумма взятки — 1,4 миллиона.

По решению суда Дмитрий Оленников пробудет в СИЗО до 2 июня.

В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Сизо#Уголовное дело#Взятка#Взяточничество#Александр Ляхов
Подпишитесь
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Сегодня, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Сегодня, 06:10
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов
Сегодня, 05:10
Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров
Сегодня, 04:35
У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города
Сегодня, 02:27
Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров
Вчера, 14:41
"