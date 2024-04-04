Директор «Центра водных видов спорта» будет в СИЗО до лета из-за пустого бассейна

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По версии следствия, организация арендовала бассейн в Центральном районе для тренировки детей. Однако с момента предоставления помещения в пользование ни один из юных спортсменов так и не поплавал в нем. Тем не менее, на счет центра регулярно переводились деньги.
Аренда плавательного бассейна производилась с сентября 2020 по 29 ноября 2022 года. При этом во избежание возможных вопросов Оленников получал взятки от владельца. Ущерб от действий новосибирца составил 6,3 миллиона рублей, сумма взятки — 1,4 миллиона.
По решению суда Дмитрий Оленников пробудет в СИЗО до 2 июня.