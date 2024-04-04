Долги перед специалистами-ремонтниками кораблей Северного флота погашены

После почти двух месяцев безвыходной ситуации, Военная прокуратура вмешалась в ситуацию. Они провели проверку и выяснили, что информация о задолженности работникам была достоверной. В результате, долги перед специалистами были погашены, и им выплатили положенную заработную плату.