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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:16

Долги перед специалистами-ремонтниками кораблей Северного флота погашены

4 апреля 2024, 14:13
Специалисты, занимающиеся ремонтом кораблей Северного флота, наконец получили свою заработную плату. Работники 780 РЗ ТСК не получали деньги в течение нескольких месяцев, что создавало для них множество проблем.

Они не могли оплачивать ипотеку, коммунальные услуги и детский сад, а также гасить кредиты. В то же время, работники не могли уволиться, чтобы не поставить под угрозу выполнение гособоронзаказа, пишет b-port.com.

После почти двух месяцев безвыходной ситуации, Военная прокуратура вмешалась в ситуацию. Они провели проверку и выяснили, что информация о задолженности работникам была достоверной. В результате, долги перед специалистами были погашены, и им выплатили положенную заработную плату.

В Военной прокуратуре подчеркнули, что права работников на оплату труда должны быть соблюдены в полном соответствии с законодательством. Работники оборонно-промышленного комплекса имеют право обратиться в суд для защиты своих интересов.

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