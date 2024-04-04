Долги перед специалистами-ремонтниками кораблей Северного флота погашены

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Они не могли оплачивать ипотеку, коммунальные услуги и детский сад, а также гасить кредиты. В то же время, работники не могли уволиться, чтобы не поставить под угрозу выполнение гособоронзаказа, пишет b-port.com.
После почти двух месяцев безвыходной ситуации, Военная прокуратура вмешалась в ситуацию. Они провели проверку и выяснили, что информация о задолженности работникам была достоверной. В результате, долги перед специалистами были погашены, и им выплатили положенную заработную плату.
В Военной прокуратуре подчеркнули, что права работников на оплату труда должны быть соблюдены в полном соответствии с законодательством. Работники оборонно-промышленного комплекса имеют право обратиться в суд для защиты своих интересов.