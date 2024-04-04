atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Работы должны завершить в сентябре

Дорогу из Новосибирска в Кузбасс отремонтируют за 205 млн рублей

4 апреля 2024, 03:00
Фото: 1MI
Работы должны завершить в сентябре

В Новосибирской области начнут ремонт трассы на Ленинск-Кузнецкий

Несколько участков трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий отремонтируют летом 2024 года. Работы будет выполнять «Новосибирскавтодор»

Территориальное управление автодорог Новосибирской области подписало контракт с АО «Новосибирскавтодор» на ремонт трех участков дороги, связывающей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района. Общая протяженность реконструируемого дорожного полотна 5 км, стоимость контракта 205 303 897 рублей.

Подрядчику необходимо будет заменить верхний слой из асфальтобетона, нанести дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки, смонтировать водопропускные трубы и железное ограждение. Все работы должны быть завершены к середине сентября 2024 года.

Согласно данным системы СПАРК, пост председателя совета директоров АО «Новосибирскавтодор» занимает Дмитрий Пингасов, экс-депутат двух созывов Законодательного собрания Новосибирской области. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 863,7 млн рублей.

«Новосибирскавтодор» замешан в длительной судебной тяжбе вокруг ремонта Дмитровского моста. Компания отказалась выполнять гарантийные обязательства по восстановлению разрушенного дорожного покрытия.

Читайте также:
В Новосибирске взялись за ремонт Октябрьского и Димитровского мостов — чего ждать?Восход встал в тугой пробке из-за аварий и ремонтаДвижение на трех улицах Новосибирска ограничат из-за ремонта — называем адреса
#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Дорога#Тендер#Новосибирскавтодор#Ленинск-Кузнецкий
Подпишитесь
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Сегодня, 04:14
У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города
Сегодня, 02:27
Певица Ольга Бузова прокомментировала пьяный дебош актера Никиты Кологривого
Сегодня, 01:39
Фельдшеры «Скорой» обращаются к Путину о выплатах — в Новосибирске дефицит кадров
Вчера, 14:41
Из российских аптек пропал онкологический препарат Уромитексан — причина дефицита
Вчера, 12:27
Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня
Вчера, 09:28
"