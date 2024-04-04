Дорогу из Новосибирска в Кузбасс отремонтируют за 205 млн рублей

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Территориальное управление автодорог Новосибирской области подписало контракт с АО «Новосибирскавтодор» на ремонт трех участков дороги, связывающей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий на территории Тогучинского района. Общая протяженность реконструируемого дорожного полотна 5 км, стоимость контракта 205 303 897 рублей.
Подрядчику необходимо будет заменить верхний слой из асфальтобетона, нанести дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки, смонтировать водопропускные трубы и железное ограждение. Все работы должны быть завершены к середине сентября 2024 года.
Согласно данным системы СПАРК, пост председателя совета директоров АО «Новосибирскавтодор» занимает Дмитрий Пингасов, экс-депутат двух созывов Законодательного собрания Новосибирской области. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 863,7 млн рублей.
«Новосибирскавтодор» замешан в длительной судебной тяжбе вокруг ремонта Дмитровского моста. Компания отказалась выполнять гарантийные обязательства по восстановлению разрушенного дорожного покрытия.