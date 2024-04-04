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Когда проснутся клещи

Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов

4 апреля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Когда проснутся клещи

В Новосибирске городские парки начнут обрабатывать от клещей с 15 апреля

В Новосибирске вот-вот начнется период клещей из-за весеннего потепления. Возникает вопрос, когда начнут обрабатывать парки города.

В первую очередь обрабатывать будут те места, где скапливается много людей, в том числе на массовые мероприятия. Это касается Михайловской набережной, Центрального, Затулинского и Кирова парков. Обработка этих зон начнется с 15 апреля.

Новосибирский зоопарк, где ежедневно гуляют тысячи человек, также будет обработан, но в конце месяца — с 30 апреля.

Воинские мемориалы и кладбища будут обрабатывать против клеща с 1 мая, сообщили в мэрии.

Отметим, что клещи просыпаются при потеплении: с температурой воздуха от +1 до +3, а активничать они начинают при +10. Не уйдут паразиты до осени.

Новосибирцам рассказали, когда проснутся клещи в 2024 году
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#Новосибирск#Парк#Зоопарк#Центральный парк#Эмилия Губарева#Клещи
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