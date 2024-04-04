Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В первую очередь обрабатывать будут те места, где скапливается много людей, в том числе на массовые мероприятия. Это касается Михайловской набережной, Центрального, Затулинского и Кирова парков. Обработка этих зон начнется с 15 апреля.
Новосибирский зоопарк, где ежедневно гуляют тысячи человек, также будет обработан, но в конце месяца — с 30 апреля.
Воинские мемориалы и кладбища будут обрабатывать против клеща с 1 мая, сообщили в мэрии.
Отметим, что клещи просыпаются при потеплении: с температурой воздуха от +1 до +3, а активничать они начинают при +10. Не уйдут паразиты до осени.