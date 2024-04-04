Лед подорвали на реке Иня для спасения дачников

Если лед не вскрыть вовремя, то его скопление мешало бы свободному протоку воды. Такие же работы планируют провести на реке Карасук. Как отметили главы администраций Карасукского и Баганского районов, экстремальных рисков из-за паводка в южных районах области не наблюдается.