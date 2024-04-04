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Так происходит подрыв льда

Лед подорвали на реке Иня для спасения дачников

4 апреля 2024, 02:34
Фото: МЧС
Так происходит подрыв льда
В Новосибирской области начали взрывать реки. Это делается для недопущения скопления льдин, а в последствии сильного паводка.

Лед начали взрывать на реке Иня, чтобы не затопило дачников. Сотрудники МЧС начали предотвращать затопление сначала с южных районов области.

Если лед не вскрыть вовремя, то его скопление мешало бы свободному протоку воды. Такие же работы планируют провести на реке Карасук. Как отметили главы администраций Карасукского и Баганского районов, экстремальных рисков из-за паводка в южных районах области не наблюдается.

По прогнозу синоптиков, с 4 по 7 апреля возможно подтопление и образование больших ледяных массивов, а уровень воды может подняться до критически опасной отметки. Для недопущения последствий паводка, привлечены 50 сотрудников МЧС, 15 единиц техники, 3 плавсредства и 2 беспилотные авиационные системы.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Ранее губернатор Андрей Травников поручил за три дня проверить все опасные места в период паводка:

«Даю поручение организовать внеплановые обходы территорий, пока ещё водой полностью не заполнены приямки и низины, осмотреть все опасные места, принять меры для огораживания, или другие меры предотвращения рисков попадания туда людей, в первую очередь детей».
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#Новосибирск#Новосибирская область#Спасатели#МЧС#Эмилия Губарева#Иня
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