Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи

Сейчас школьная столовая фактически закрыта, все образцы еды взяты на лабораторный анализ. Следствием организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося с детьми. В случае обнаружения угроз жизни и здоровью несовершеннолетних будут приняты соответствующие меры процессуального реагирования.