Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сейчас школьная столовая фактически закрыта, все образцы еды взяты на лабораторный анализ. Следствием организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося с детьми. В случае обнаружения угроз жизни и здоровью несовершеннолетних будут приняты соответствующие меры процессуального реагирования.
Школьники отравились в нынешний четверг в школе деревни Ургун Искитимского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, после обеда в столовой резко поплохело четырнадцати ученикам. После массового отравления во избежание дальнейших случаев детей перевели на дистант. Отравившихся госпитализировали, за их состоянием следят медики.
Предварительная проверка со стороны санитарного ведомства показала, что в пищеблоке были нарушены нормы санитарного законодательства. Пока все образцы еды и смывы с посуды и кухонных приборов находятся в лаборатории, администрации предписано провести санитарную уборку помещений.
Напомним, что в одной из школ Новосибирска у части школьников обнаружили гепатит А.