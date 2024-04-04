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Отравлением в школьной столовой займутся следователи

Несвежей пищей для искитимских школьников займутся следователи

4 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Отравлением в школьной столовой займутся следователи

В НСО рганизована доследственная проверка пищевого отравления детей в школе

В одной из школ Искитимского района произошло массовое отравление школьников. Дети могли пострадать из-за некачественной пищей. Происшествие взяли на контроль в региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас школьная столовая фактически закрыта, все образцы еды взяты на лабораторный анализ. Следствием организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося с детьми. В случае обнаружения угроз жизни и здоровью несовершеннолетних будут приняты соответствующие меры процессуального реагирования.

Школьники отравились в нынешний четверг в школе деревни Ургун Искитимского района. По данным регионального управления Роспотребнадзора, после обеда в столовой резко поплохело четырнадцати ученикам. После массового отравления во избежание дальнейших случаев детей перевели на дистант. Отравившихся госпитализировали, за их состоянием следят медики.

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Предварительная проверка со стороны санитарного ведомства показала, что в пищеблоке были нарушены нормы санитарного законодательства. Пока все образцы еды и смывы с посуды и кухонных приборов находятся в лаборатории, администрации предписано провести санитарную уборку помещений.

Напомним, что в одной из школ Новосибирска у части школьников обнаружили гепатит А.

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