Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Массовое отравление произошло в школе в деревне Ургун Искитимского района. В учебном заведении выявили 14 случаев заражения острой кишечной инфекцией. Причину отравления выясняют специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области. С 4 апреля ученики учатся дистанционно, они смогут вернуться в школу после стабилизации ситуации. За заболевшими наблюдают медики.
Проверка показала, что в пищеблоке были нарушены нормы СанПиН.
Работу пищеблока поставили на паузу. Проверяющие взяли пробы готовых блюд, продуктов. Также проанализируют смывы с посуды, приборов и сотрудников столовой.
Администрации школы предписано провести санитарную обработку помещений.
Распространение инфекции внесло свои коррективы в рабочий процесс другой новосибирской школы. В конце марта в школе №19 Советского района двое детей заболели гепатитом А. Оба учатся в одном классе, его закрыли на карантин на 35 дней.