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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

С 4 апреля ученики учатся дистанционно, они смогут вернуться в школу после стабилизации ситуации

Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции

4 апреля 2024, 10:43
Фото: 1MI
С 4 апреля ученики учатся дистанционно, они смогут вернуться в школу после стабилизации ситуации
Ученики смогут вернуться в школу после стабилизации ситуации. За заболевшими наблюдают медики.

Массовое отравление произошло в школе в деревне Ургун Искитимского района. В учебном заведении выявили 14 случаев заражения острой кишечной инфекцией. Причину отравления выясняют специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области. С 4 апреля ученики учатся дистанционно, они смогут вернуться в школу после стабилизации ситуации. За заболевшими наблюдают медики.

Проверка показала, что в пищеблоке были нарушены нормы СанПиН.

Работу пищеблока поставили на паузу. Проверяющие взяли пробы готовых блюд, продуктов. Также проанализируют смывы с посуды, приборов и сотрудников столовой.

Администрации школы предписано провести санитарную обработку помещений.

В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А
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Распространение инфекции внесло свои коррективы в рабочий процесс другой новосибирской школы. В конце марта в школе №19 Советского района двое детей заболели гепатитом А. Оба учатся в одном классе, его закрыли на карантин на 35 дней.

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#Новосибирск#Здоровье#Алёна Рогонова
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