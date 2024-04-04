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Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Общественники обратились к губернатору с предложением запретить аборты в регионе

Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе

4 апреля 2024, 04:14
Фото: 1MI
Общественники обратились к губернатору с предложением запретить аборты в регионе

Новосибирские общественники требуют у губернатора запретить аборты

Новосибирский координационный совет обратился к губернатору Андрею Травникову с рядом предложений по повышению рождаемости в регионе. Текст обращения есть в распоряжении редакции.

В тексте обращения авторы инициативы сетуют на низкую рождаемость и высокую смертность. Также они напоминают губернатору, что президент Владимир Путин в 2023 году заявил, что пока рождается меньше детей, чем год назад. Глава РФ поставил задачу преломить сложную демографическую ситуацию в стране.

В связи с этим авторы обращения предлагают дать ребенку защиту «с зачатия до рождения», признав, что аборт на любом сроке — это убийство.

У негосударственных клиник нужно отозвать лицензии на аборты и ввести запрет на склонение к прерыванию беременности (по примеру семи регионов РФ).

Оценивать работу профильных министерств предлагают по демографической ситуации.

Также координационный совет предлагает разработать в регионе комплекс мер, которые будут стимулировать супружеские пары к рождению третьего и последующих детей.

Общественник Иван Квасницкий, знакомый с документом, в беседе с Atas.info рассказал, что документ готовили в течение полугода. Цель обращения — изменить вектор понимания общества, дать понять, что аборт — это неприемлемо. Необходимо добиться общественного порицания.

«Аборт — это не удаление аппендицита, не рядовая операция, как нам пытаются ее преподнести. Это экзистенциальный вопрос, ведь речь идет о душе человека. Нам не видать победы, если мы не победим врагов внутри себя», — уверен Иван Квасницкий.

В предложениях не прописан буквальный призыв запретить аборты, но общественник считает, что это может быть конечной целью законодательных изменений.

Ранее закон о запрете к склонению к абортам приняли в Липецкой, Челябинской, Курской областях, в Татарстане, Мордовии, Вологодской области, Калининградской области, Забайкальском крае.

За призывы и уговоры прервать беременность грозит административная ответственность. Для граждан это штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, на для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом неважно, решилась в итоге девушка на аборт или нет. Под закон попадают как врачи, так и окружение беременной — родственники, друзья, коллеги, муж.

27 марта 2024 года в Москве на Всемирном русском народном соборе патриарх Кирилл постановил, что за склонение к прерыванию жизни необходимо ввести уголовную ответственность.

Считаете ли вы, что для повышения рождаемости в Новосибирской области стоит запретить аборты?
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#Общество#Дети#Обращение#Губернатор Травников#Клиника#Аборт#Опросы#Алёна Рогонова
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