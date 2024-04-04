Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе

За призывы и уговоры прервать беременность грозит административная ответственность. Для граждан это штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, на для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом неважно, решилась в итоге девушка на аборт или нет. Под закон попадают как врачи, так и окружение беременной — родственники, друзья, коллеги, муж.