Певица Ольга Бузова прокомментировала пьяный дебош актера Никиты Кологривого

Напомним, что актер Никита Кологривый был задержан 20 марта после инцидента в кальянной. Он вел себя нагло по отношению к официантке: приставал, укусил ее за ногу, а потом и вовсе подрался с сотрудниками заведения. Тогда суд арестовал его на семь суток. На свободу он вышел 27 марта и пока еще не комментировал свои выходки.