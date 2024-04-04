Певица Ольга Бузова прокомментировала пьяный дебош актера Никиты Кологривого

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
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Updated Сегодня, 01:41
Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова неожиданно отказалась давать комментарий по поводу дебоша актера Никиты Кологривого в баре Новосибирска. В беседе с порталом «Страсти» она отметила недопустимость такого поведения для артиста. Она отметила, что это просто неприемлемо. Телезвезда не захотела обсуждать звезду сериала «Слово пацана», который причиняет вред женщинам.
Напомним, что актер Никита Кологривый был задержан 20 марта после инцидента в кальянной. Он вел себя нагло по отношению к официантке: приставал, укусил ее за ногу, а потом и вовсе подрался с сотрудниками заведения. Тогда суд арестовал его на семь суток. На свободу он вышел 27 марта и пока еще не комментировал свои выходки.
Также отметим, что актер Марат Башаров заявил, что Кологривого надо лишить ролей в наказание за пьяный дебош. По его словам, такие действия не допустимы для публичных личностей.