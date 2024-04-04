План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%

В 2024 году для поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, приобрели 192 квартиры на 700 млн рублей и оплатили 107 жилищных сертификатов на 500 млн рублей. 146 из 192 квартир находятся в Новосибирске, 46 — на территории Новосибирского района.

По информации департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, на эти цели выделили больше 1,5 млрд рублей. Сейчас в очереди на получение жилье стоят 1818 новосибирцев из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они имеют право на приобретение готового жилья и получение жилищного сертификата. Замначальника департамента по социальной политике мэрии Александр Лаухин сообщил, что у департамента есть возможность увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов планирует обратиться к губернатору региона с предложением увеличить финансирование на эти цели. Читайте также: Стали известны два кандидата на пост мэра Новосибирска Труп сироты с побоями нашли под Новосибирском. Соседи уверены, что его убили Сирота 5 лет не может получить квартиру в Новосибирской области после пожара