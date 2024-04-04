План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По информации департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, на эти цели выделили больше 1,5 млрд рублей.
Сейчас в очереди на получение жилье стоят 1818 новосибирцев из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они имеют право на приобретение готового жилья и получение жилищного сертификата.
Замначальника департамента по социальной политике мэрии Александр Лаухин сообщил, что у департамента есть возможность увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов планирует обратиться к губернатору региона с предложением увеличить финансирование на эти цели.