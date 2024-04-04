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План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%

План по обеспечению жильем детей-сирот в Новосибирске на 2024 год выполнен на 83%

4 апреля 2024, 09:40
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
В 2024 году для поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, приобрели 192 квартиры на 700 млн рублей и оплатили 107 жилищных сертификатов на 500 млн рублей. 146 из 192 квартир находятся в Новосибирске, 46 — на территории Новосибирского района.

По информации департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, на эти цели выделили больше 1,5 млрд рублей.

Сейчас в очереди на получение жилье стоят 1818 новосибирцев из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они имеют право на приобретение готового жилья и получение жилищного сертификата.

Замначальника департамента по социальной политике мэрии Александр Лаухин сообщил, что у департамента есть возможность увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов планирует обратиться к губернатору региона с предложением увеличить финансирование на эти цели.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Мэрия#Жилье#Мэрия Новосибирска#Дети-сироты#Алёна Рогонова
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