Родственники отреклись от семьи террориста Мирзоева*. В опалу попала беременная жена

Известно, что Мирзоев* прибыл в Россию с помощью своих новосибирских родственников, которые предоставили ему временное пристанище. Однако через некоторое время он исчез из виду, а о его планах ничего не было известно. После страшной трагедии в Крокусе, когда его имя всплыло в новостях, родные были потрясены, пишет «КП-Новосибирск».