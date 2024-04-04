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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Родственники отреклись от семьи террориста Мирзоева*

Родственники отреклись от семьи террориста Мирзоева*. В опалу попала беременная жена

4 апреля 2024, 11:45
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Родственники отреклись от семьи террориста Мирзоева*

Семье Мирзоева* пришлось покинуть свою квартиру. Они внезапно исчезли из виду, их даже соседи не видели почти две недели.

Семья террориста Мирзоева*, причастного к трагедии в Крокусе, резко разорвала связи с ним и его близкими. После ужасного инцидента, который потряс всю страну, родные отказались иметь с ним какое-либо общее, разорвали общение и отреклись от него и его семьи.

Известно, что Мирзоев* прибыл в Россию с помощью своих новосибирских родственников, которые предоставили ему временное пристанище. Однако через некоторое время он исчез из виду, а о его планах ничего не было известно. После страшной трагедии в Крокусе, когда его имя всплыло в новостях, родные были потрясены, пишет «КП-Новосибирск».

Согласно словам его близких, Мирзоев* рос в деревне, учился только в школе. В Таджикистане он работал таксистом, а в Россию приезжал на заработки. Никто из родных не мог предположить, что он мог замышлять что-то подобное.

Теперь семье Мирзоева* пришлось покинуть свою квартиру. Они внезапно исчезли из виду, их даже соседи не видели почти две недели.

Жена Мирзоева*, находящаяся сейчас в Таджикистане, оказалась в реанимации после трагедии. Ее беременность стала известна лишь после инцидента в Крокусе, так как сам Мирзоев* скрывал этот факт.

Родные террориста отреклись от него и его семьи. Кроме того, связь с его родственниками в Таджикистане также была оборвана. Никто не знает, что происходит с ними сейчас.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

У одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Семья#Терроризм#Алёна Рогонова#Беременная женщина#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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