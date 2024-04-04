Семейная драма: полицейский с пистолетом ворвался в квартиру любовника жены брата

Юрист Владимир Бузюргин объяснил, что в случае подтверждения вины полицейского, ему предъявят обвинения в сборе информации о частной жизни, нарушении неприкосновенности жилища, превышении должностных полномочий и угрозе физической безопасности. Пока неясно, будут ли проводиться проверки со стороны полиции по этому делу, так как не было подано официального заявления от Ольги.