Семейная драма: полицейский с пистолетом ворвался в квартиру любовника жены брата

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В соцсетях распространяется информация, что полицейский ворвался в квартиру мужчины, с которым была бывшая жена брата. Он угрожал пистолетом, думая, что женщина завела себе любовника. По словам Ольги*, полицейский выслеживал ее и когда нашел доказательства, решил разоблачить.
Ольга подала заявление на развод после 12 лет брака. Муж часто был в командировках, а она себя чувствовала одинокой. Тогда она начала работать бровистом и к ней пришел клиент — Павел*. Так они и познакомились. По словам женщины, близости между ними не было, а только приятное общение, пишет КП-Новосибирск.
Когда они решили встретиться, в квартиру якобы ворвался Руслан*, брат ее мужа и сотрудник полиции. Он угрожал им пистолетом и записывал все на видео. Ольга считает, что видео было сделано специально.
Однако сам Руслан утверждает, что на видео не он, а бывшая жена его брата, просто хочет навредить их семье. Он говорит, что это частная семейная ситуация, которую раздули в интернете.
Юрист Владимир Бузюргин объяснил, что в случае подтверждения вины полицейского, ему предъявят обвинения в сборе информации о частной жизни, нарушении неприкосновенности жилища, превышении должностных полномочий и угрозе физической безопасности. Пока неясно, будут ли проводиться проверки со стороны полиции по этому делу, так как не было подано официального заявления от Ольги.
имена изменены*