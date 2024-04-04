Следователи ищут семнадцатилетнего подростка в темно-синей куртке до колен

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Поскольку молодой человек не дает о себе знать уже почти неделю, к его поискам подключились в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства.
В день исчезновения Никита Губайдуллин был одет в темно-синюю куртку до колен, черную толстовку с капюшоном, теплые серые штаны и серо-синие кроссовки из замши. Парень худощав, носит короткую стрижку, темно-русый.
Новосибирцы, что-либо знающие о пропавшем юноше, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (383) -203-57-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).