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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Новосибирске пропал 17-летний Никита Губайдуллин

Следователи ищут семнадцатилетнего подростка в темно-синей куртке до колен

4 апреля 2024, 11:21
Фото: СУ СКР по НСО
В Новосибирске пропал 17-летний Никита Губайдуллин

В Новосибирске следователи ищут 17-летнего Никиту Губайдуллина

В Калининском районе пропал семнадцатилетний Никита Губайдуллин. Парень не выходит на связь с 29 марта.

Поскольку молодой человек не дает о себе знать уже почти неделю, к его поискам подключились в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства.

В день исчезновения Никита Губайдуллин был одет в темно-синюю куртку до колен, черную толстовку с капюшоном, теплые серые штаны и серо-синие кроссовки из замши. Парень худощав, носит короткую стрижку, темно-русый.

Новосибирцы, что-либо знающие о пропавшем юноше, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (383) -203-57-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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