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Published Сегодня, 10:11

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Инцидент произошел на Обской улице

Трое подростков пытались уплыть на льдине — их спугнули спасатели

4 апреля 2024, 10:11
Фото: кадры из видео МАСС
Инцидент произошел на Обской улице

В Новосибирске трое подростков запрыгнули на льдину на Оби ради забавы

Несмотря на многократные предупреждения об опасности новосибирцы продолжают рисковать своими жизнями, выходя на лед. На этот раз почувствовать себя мореплавателями решили подростки.

В Октябрьском районе Новосибирска очевидец заснял на видео момент, как трое подростков запрыгивают на льдину на Оби. Увиденное вызвало опасения, наблюдатель отправил кадры спасателям. Однако застать детей не удалось — едва увидев сотрудников МАСС, они ринулись наутек.

Местный сторож рассказал, что подростки бывали на этом месте и ранее. Тогда он предупредил их об опасности и попросил уйти, но они вернулись снова, рассказал Atas.info заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.

Это второй инцидент за 2024 год. 25 февраля под Димитровским мостом трое детей решили поиграть возле промоины во льду. Они дошли до опоры моста. В том случае детей доставили на берег, информацию передали в школу.

Инциденты с детьми — на особом контроле у спасателей. По словам Алексея Шилова, вероятность гибели ребенка в ледяной воде гораздо выше, чем у взрослого. Спасатели убедительно просят рассказать детям о последствиях, к которым приводят такие игры.

Видео: МАСС

За последние два года в апреле в регионе случились девять происшествий на ледяной Оби, в которых погибли четверо детей.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Лед#Река Обь#Спасатели МАСС#Алёна Рогонова
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