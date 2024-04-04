У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города

По данным следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года обвиняемый оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе. Однако бассейн не использовался школой, а предоставлялся другой организации, занимающейся детским плаванием. В результате, из бюджета Новосибирска было растрачено свыше 6 млн рублей.