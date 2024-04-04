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Директор задержан

У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города

4 апреля 2024, 02:27
Фото: 1MI
Директор задержан

Директора школы в Новосибирске обвиняют во взяточничестве на 6 млн рублей

В отношении директора «Спортивной школы олимпийского резерва „Центр водных видов спорта“» возбудили дело об участии в коррупционной схеме. Его обвиняют в получении взяток и растрате средств.

По данным следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года обвиняемый оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе. Однако бассейн не использовался школой, а предоставлялся другой организации, занимающейся детским плаванием. В результате, из бюджета Новосибирска было растрачено свыше 6 млн рублей.

Кроме того, с октября 2020 года по февраль 2024 года директор школы мог получить взятки на сумму около 1,4 млн рублей за аренду бассейна. При обыске силовики нашли у него пачки евро. Прокуратура опубликовала видео с момента обнаружения денежных средств.

Директор задержан
Видео: 1MI

На данный момент глава школы задержан и обвинен в совершении преступлений. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.

Напомним, ранее ФСБ задержала директора регоператора по ТКО МУП «САХ» Андрея Зыкова. Он обвиняется в растрате и превышении служебных полномочий. Под стражей он будет до 1 июня.

Экс-директор МУП «САХ» пробудет в СИЗО до 1 июня
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