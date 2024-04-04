У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
По данным следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года обвиняемый оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе. Однако бассейн не использовался школой, а предоставлялся другой организации, занимающейся детским плаванием. В результате, из бюджета Новосибирска было растрачено свыше 6 млн рублей.
Кроме того, с октября 2020 года по февраль 2024 года директор школы мог получить взятки на сумму около 1,4 млн рублей за аренду бассейна. При обыске силовики нашли у него пачки евро. Прокуратура опубликовала видео с момента обнаружения денежных средств.
На данный момент глава школы задержан и обвинен в совершении преступлений. В ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.
Напомним, ранее ФСБ задержала директора регоператора по ТКО МУП «САХ» Андрея Зыкова. Он обвиняется в растрате и превышении служебных полномочий. Под стражей он будет до 1 июня.