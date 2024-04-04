В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кировский район

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Всероссийское голосование на портале 54.gorodsreda.ru стартовало 15 марта. С того момента за объекты благоустройства проголосовали 71,8 тысячи новосибирцев.
Всего на голосование выставлены восемь территорий из 8 районов города. В список включили следующие зоны:
Наибольшее число голосов отдают жители Кировского и Советского районов. Пока что лидер голосования набережная на улице Саввы Кожевникова, за которую проголосовали 16,7 тысячи жителей. За набережную на улице Новоморской на ОбьГЭСе проголосовали 15,1 тысячи горожан.
Бронзовым призером пока остается парк имени Кирова в Ленинском районе, предпочтение ему отдали 12,5 тысячи новосибирцев.
Сосновый бор получил 8,5 тысячи голосов, сквер имени Калинина — более 6 тысяч, Ельцовский парк — более 5 тысяч, Безымянное озеро — 4,8 тысячи. Замыкает список сквер «Зыряновский» с 2,8 тысячи голосов.
У горожан есть почти месяц, чтобы сделать свой выбор. Голосование продлится до 30 апреля на портале https://54.gorodsreda.ru.