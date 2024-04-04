В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кировский район

В Новосибирске продолжается голосование за зеленые зоны, которые будут благоустраивать в рамках федеральной программы. Прошло уже половина срока. Пока что лидирует территория в Кировском районе.

Всероссийское голосование на портале 54.gorodsreda.ru стартовало 15 марта. С того момента за объекты благоустройства проголосовали 71,8 тысячи новосибирцев. Всего на голосование выставлены восемь территорий из 8 районов города. В список включили следующие зоны: сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

парк имени Кирова в Ленинском районе;

Ельцовский парк в Центральном округе;

территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

парк «Сосновый бор» в Калининском районе. Наибольшее число голосов отдают жители Кировского и Советского районов. Пока что лидер голосования набережная на улице Саввы Кожевникова, за которую проголосовали 16,7 тысячи жителей. За набережную на улице Новоморской на ОбьГЭСе проголосовали 15,1 тысячи горожан. Бронзовым призером пока остается парк имени Кирова в Ленинском районе, предпочтение ему отдали 12,5 тысячи новосибирцев. Сосновый бор получил 8,5 тысячи голосов, сквер имени Калинина — более 6 тысяч, Ельцовский парк — более 5 тысяч, Безымянное озеро — 4,8 тысячи. Замыкает список сквер «Зыряновский» с 2,8 тысячи голосов. У горожан есть почти месяц, чтобы сделать свой выбор. Голосование продлится до 30 апреля на портале https://54.gorodsreda.ru. Читайте также: Новосибирский зоопарк и парк «Арена» стали дипломантами конкурса «Парки России» Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов В Новосибирске приступают к проектированию центральной части парка «Усть-Тула»