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Александра Кулябина обвиняют в растрате

В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным

4 апреля 2024, 06:10
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Александра Кулябина обвиняют в растрате
Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и растрате.

Согласно материалам уголовного дела, Александр Кулябин включил в трудовой договор с сыном Тимофеем выплату надбавки в размере 88,6 тысяч рублей. При этом данное действие не было согласовано с наблюдательным советом театра, а прецедент подобных выплат отсутствовал.

С декабря 2014 года главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин мог незаконно получить 5 миллионов рублей. Ревизорская проверка, проведенная в 2018 году, выявила факт выплат, что заставило Александра Кулябина вернуть деньги региональному Минкульту. Однако затем надбавку вернули, что и послужило поводом для возобновления уголовного дела.

Уголовное дело было возобновлено в январе 2023 года. Александр Кулябин вину не признал и сейчас находится под домашним арестом. Тимофея Кулябина уволили из театра, а его спектакли были сняты с показа.

За что будут судить экс-директора «Красного факела» Кулябина — подробности дела
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#Культура#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Театр#Уголовное дело#Александр Ляхов
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