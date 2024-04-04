В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:14
Согласно материалам уголовного дела, Александр Кулябин включил в трудовой договор с сыном Тимофеем выплату надбавки в размере 88,6 тысяч рублей. При этом данное действие не было согласовано с наблюдательным советом театра, а прецедент подобных выплат отсутствовал.
С декабря 2014 года главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин мог незаконно получить 5 миллионов рублей. Ревизорская проверка, проведенная в 2018 году, выявила факт выплат, что заставило Александра Кулябина вернуть деньги региональному Минкульту. Однако затем надбавку вернули, что и послужило поводом для возобновления уголовного дела.
Уголовное дело было возобновлено в январе 2023 года. Александр Кулябин вину не признал и сейчас находится под домашним арестом. Тимофея Кулябина уволили из театра, а его спектакли были сняты с показа.