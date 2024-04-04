В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным

С декабря 2014 года главный режиссер «Красного факела» Тимофей Кулябин мог незаконно получить 5 миллионов рублей. Ревизорская проверка, проведенная в 2018 году, выявила факт выплат, что заставило Александра Кулябина вернуть деньги региональному Минкульту. Однако затем надбавку вернули, что и послужило поводом для возобновления уголовного дела.