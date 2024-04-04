В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак

Европейский принцип «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» успешно применяют в ряде российских регионов, в частности, в той же Воронежской области. Практикуют такой подход и в Новосибирске. А команда волонтеров «База реабилитации животных» сейчас находится во Владикавказе, где проводит очередной мастер-класс по использованию гуманных методов контроля численности бродячих собак. Это уже третий визит добровольцев в столицу Северной Осетии за год. И, по словам Анастасии Батуевой, на улицах стало заметно меньше животных без хозяев: «Это дает свои плоды. Когда волонтеры тратят свое время на гуманный подход. И это бесплатно для государства».