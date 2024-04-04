В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
На портале Госуслуг начался опрос жителей Новосибирской области с названием «О необходимости введения в областное законодательство дополнительных мероприятий по решению проблемы животных без владельцев на территории Новосибирской области». Участникам опроса предлагается ответить на четыре вопроса, первые три из которых, скорее всего, не вызовут затруднения.
Авторы спрашивают — считаете ли вы, что в регионе существует проблема безнадзорных животных, могут ли такие животные представлять угрозу для человека и должны ли органы госвласти Новосибирской области более эффективно решать вопросы обращения с животными без владельцев. Скорее всего, подавляющее большинство новосибирцев на все вопросы ответит «да», и это достаточно очевидный вариант ответа.
Обращает на себя внимание четвертый вопрос, в котором, по сути, и заложен принцип того, как региональные власти намерены «более эффективно» решать проблему с безнадзорными четвероногими.
«В каких случаях Вы считаете допустимым проведение мероприятий по эвтаназии с соблюдением принципов гуманности в отношении отловленных собак без владельцев?», — спрашивают авторы опроса.
Предложено выбрать один из трех вариантов ответа:
— если отловленная собака проявляет немотивированную агрессию
— если отловленная собака проявляет немотивированную агрессию, или крупная собака (высотой в холке 51 см и более) не нашла нового владельца в течение одного месяца
— ни в каких случаях
В данных опроса не указано, какое именно региональное ведомство проводит изучение общественного мнения и с чем связан такой интерес. Но очевидно, что в Новосибирской области изучают возможность легализации уничтожения бродячих собак по примеру других регионов.
«Я считаю, что эвтаназия недопустима. Потому что на местах, используя эту лазейку, начнут массовое истребление собак, что мы видим на примере Бурятии, на примере Уфы и других регионов. И эти изменения в законе будут использовать не в интересах животных, и не в интересах горожан. Потому что в этом случае популяция бездомных собак как раз резко начнет увеличиваться», — говорит Анастасия Батуева, руководитель новосибирского проекта «База реабилитации животных».
Этот парадокс объясняется хорошо известной практикой — после начала истребления какой-либо популяции в ней резко повышается выживаемость, рождается больше потомства и в нем превалируют женские особи. Нагляден и пример советской истории, когда бродячих собак массированно уничтожали, однако это никак не решило ни одну из проблем, связанных с существованием бездомных животных.
Против эвтаназии ранее высказывалась и заместитель мэра Воронежа Людмила Бородина. Она раскритиковала принимаемые в регионах законы, разрешающие убийство животных и отметила, что подобный подход свидетельствует о «беспомощности власти».
Европейский принцип «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» успешно применяют в ряде российских регионов, в частности, в той же Воронежской области. Практикуют такой подход и в Новосибирске. А команда волонтеров «База реабилитации животных» сейчас находится во Владикавказе, где проводит очередной мастер-класс по использованию гуманных методов контроля численности бродячих собак. Это уже третий визит добровольцев в столицу Северной Осетии за год. И, по словам Анастасии Батуевой, на улицах стало заметно меньше животных без хозяев: «Это дает свои плоды. Когда волонтеры тратят свое время на гуманный подход. И это бесплатно для государства».
Кроме того, наряду со стерилизацией, для животных необходимо строить приюты. В Ленинском районе Новосибирска зарезервирован для этого земельный участок. Однако, из-за затянувшего этапа проектирования первоначальная стоимость строительства и организации на базе приюта службы стерилизации, которую оценивали в 100 миллионов рублей, выросла в два-три раза и перспективы появления этого комплекса пока туманны.
В Сибири решения об уничтожении бездомных собак на уровне законодателей региона приняты в Красноярском крае, Республиках Алтай и Тыва, в Бурятии, Забайкальском крае и на Чукотке. В Магаданской области предлагали усыплять бездомных животных, если для них не нашли нового хозяина спустя 10 дней посте поступления в приют. После сильного общественного резонанса проект закона исчез с сайта областной думы. А вот в Астрахани закон, ограничивающий право собаки на жизнь в приюте 15 днями, приняли большинством голосов. С 1 июля вступает в силу похожий закон в Оренбургской области.
Президент России Владимир Путин в июле 2023 года наделил регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей, подписав соответствующий закон. Теперь губернаторы и законодательные собрания могут устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными.
По мнению юристов, региональные законы, разрешающие усыпление собак, противоречат федеральному закону об ответственном обращении с животными ФЗ № 498. Данный закон запрещает умерщвлять собак и кошек в приютах, кроме случаев, когда животное неизлечимо больно и испытывает страдания.