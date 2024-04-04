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Published Сегодня, 03:35

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Updated Сегодня, 03:38

Раньше мэра выбирали в ходе прямого всеобщего голосования

В Новосибирске начали отбирать претендентов на пост мэра

4 апреля 2024, 03:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Раньше мэра выбирали в ходе прямого всеобщего голосования

Конкурс по выбору мэра начался в Новосибирске

Первый тур конкурсных процедур по выбору кандидатуры на пост главы муниципалитета стартовал 4 апреля. По его итогам количество претендентов будет сужено до двух человек

17 кандидатов принимают участие в первом этапе конкурса по определению нового мэра Новосибирска. Конкурсные процедуры начались 4 апреля. Участники сначала пройдут письменный тест на знание муниципального законодательства, а затем лично представят членам конкурсной комиссии свое видение развития города. В результате комиссия отберет двух человек, которые, по ее мнению, наиболее достойны возглавить городскую администрацию. Эти кандидатуры 16 апреля будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета, где и будет сделан окончательный выбор. Все процедуры первого отборочного этапа закрыты для журналистов.

По мнению экспертов, с высокой степенью вероятности можно говорить о том, что Новосибирск возглавит действующий вице-губернатор Максим Кудрявцев. Его кандидатура была поддержана губернатором Андреем Травниковым, после чего остальные представители регионального правительства от участия в конкурсе отказалась.

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«Ничего не могу сказать о Кудрявцеве. Мы не знаем его программы. Я как человек-общественник, который понимает, что многие вещи двигаются на силе воли и на авторитете, ничего не могу сказать об этих качествах Кудрявцева. Очевидно, что ответственность будет вести сам Петухов за этот выбор, за качество работы будущего мэра. Нужно будет еще оправдать доверие, хотя никакого доверия нет, ведь нас никто не спрашивает. Тем не менее, это очень серьезные политические риски. Ответственность самой вертикали власти кратно повышается», — заявил редакции Atas.Info общественный активист Владимир Кириллов.

До прошлого года Новосибирск оставался одним из немногих муниципалитетов, где мэра выбрали в ходе прямого голосования. По инициативе региональных властей в 2023 году процедура прямых выборов была отменена. В состав конкурсной комиссии, которая проводит предварительный отбор кандидатов, входят представители областного правительства и Совета депутатов Новосибирска, возглавляет комиссию вице-губернатор Юрий Петухов.

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