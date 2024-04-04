В Новосибирске начали отбирать претендентов на пост мэра

17 кандидатов принимают участие в первом этапе конкурса по определению нового мэра Новосибирска. Конкурсные процедуры начались 4 апреля. Участники сначала пройдут письменный тест на знание муниципального законодательства, а затем лично представят членам конкурсной комиссии свое видение развития города. В результате комиссия отберет двух человек, которые, по ее мнению, наиболее достойны возглавить городскую администрацию. Эти кандидатуры 16 апреля будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета, где и будет сделан окончательный выбор. Все процедуры первого отборочного этапа закрыты для журналистов.