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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Будет ли мобилизация

Вторая волна мобилизации в России — правда или фейк

4 апреля 2024, 08:55
Фото: atas.info
Будет ли мобилизация
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 1 июня Россия якобы готовит мобилизацию 300 тысяч человек. Так ли это?

Мобилизация на Украине

3 апреля произошло два важных события. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой волне мобилизации в стране. Он не раскрыл ее детали, но указал на необходимость призвать менее полумиллиона человек. Такая цифра ранее упоминалась в оценках украинских военных.

Также было заявлено, что Франция отправит подкрепление в виде батальонной тактической группы в Украину. Представители российского МИДа подтвердили, что состав французской группировки уже утвержден.

Однако, есть предположение, что эти заявления имеют политический характер и не являются серьезными намерениями. Франция не имеет достаточных причин для активного вмешательства в конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, отправка небольшого контингента французских войск на Украину будет неэффективной и опасной для них.

Будет ли мобилизация в РоссииБудет ли мобилизация в России
Будет ли мобилизация в России
Фото: atas.info

Мобилизация в России

По поводу мобилизации в России, есть две противоположные точки зрения. Частичная мобилизация возможна в зависимости от ситуации на поле боя и планов командования. Однако, официальные представители России опровергли такие планы. Есть также факторы, которые указывают на то, что новая мобилизация неизбежна, сообщают «Новые Известия». Такие планы возможны из-за постоянных обстрелов Белгородской области. Единственный способ справиться с этой угрозой — нанести решительный удар по украинским войскам. Однако для этого потребуются значительные резервы, которые могут быть вызваны второй волной частичной мобилизации.

Ситуация с мобилизацией на Украине кажется более реалистичной. Боеспособность украинской армии после двух лет конфликта снизилась, поэтому мобилизация может быть необходима. Президент Зеленский уже подписал законы, которые упрощают призыв и создают электронный кабинет для призывников.

Окончательное решение о новой волне мобилизации в России и мобилизации на Украине будет зависеть от различных факторов и планов командования.

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#Общество#Украина#Минобороны#Россия#Контракт#Частичная мобилизация#СВО#Эмилия Губарева#Зона СВО
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