Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
3 апреля произошло два важных события. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой волне мобилизации в стране. Он не раскрыл ее детали, но указал на необходимость призвать менее полумиллиона человек. Такая цифра ранее упоминалась в оценках украинских военных.
Также было заявлено, что Франция отправит подкрепление в виде батальонной тактической группы в Украину. Представители российского МИДа подтвердили, что состав французской группировки уже утвержден.
Однако, есть предположение, что эти заявления имеют политический характер и не являются серьезными намерениями. Франция не имеет достаточных причин для активного вмешательства в конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, отправка небольшого контингента французских войск на Украину будет неэффективной и опасной для них.
По поводу мобилизации в России, есть две противоположные точки зрения. Частичная мобилизация возможна в зависимости от ситуации на поле боя и планов командования. Однако, официальные представители России опровергли такие планы. Есть также факторы, которые указывают на то, что новая мобилизация неизбежна, сообщают «Новые Известия». Такие планы возможны из-за постоянных обстрелов Белгородской области. Единственный способ справиться с этой угрозой — нанести решительный удар по украинским войскам. Однако для этого потребуются значительные резервы, которые могут быть вызваны второй волной частичной мобилизации.
Ситуация с мобилизацией на Украине кажется более реалистичной. Боеспособность украинской армии после двух лет конфликта снизилась, поэтому мобилизация может быть необходима. Президент Зеленский уже подписал законы, которые упрощают призыв и создают электронный кабинет для призывников.
Окончательное решение о новой волне мобилизации в России и мобилизации на Украине будет зависеть от различных факторов и планов командования.