По поводу мобилизации в России, есть две противоположные точки зрения. Частичная мобилизация возможна в зависимости от ситуации на поле боя и планов командования. Однако, официальные представители России опровергли такие планы. Есть также факторы, которые указывают на то, что новая мобилизация неизбежна, сообщают «Новые Известия». Такие планы возможны из-за постоянных обстрелов Белгородской области. Единственный способ справиться с этой угрозой — нанести решительный удар по украинским войскам. Однако для этого потребуются значительные резервы, которые могут быть вызваны второй волной частичной мобилизации.