Жители Новосибирска требуют снять платок с фармацевта. Он напоминает им хиджаб

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Активисты из «Русской народной дружины» (РНД) в Новосибирске выступают с призывом снять платок с сотрудницы одной из аптек «Мелодия здоровья» на площади Карла Маркса, утверждая, что этот атрибут одежды может провоцировать межнациональные конфликты.
Евгений, руководитель общественной организации, подчеркивает, что их действия направлены на поддержание порядка и соблюдение законов, включая принципы Конституции о многоконфессиональности и равноправии всех граждан. Он отмечает, что хиджаб не является частью национального костюма и скорее ассоциируется с радикальным исламом, пишет «Сибкрай».
По мнению активистов, сравнение с православным платком неуместно, так как в российских магазинах и госучреждениях нет женщин в русских нарядах. Они готовы объявить бойкот всей сети «Мелодия здоровья», если руководство не примет меры по соблюдению дресс-кода.
Представители аптеки не смогли предоставить комментарии по данному вопросу, поскольку не ответили на запросы журналиста.