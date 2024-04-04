Жители Новосибирска требуют снять платок с фармацевта. Он напоминает им хиджаб

Евгений, руководитель общественной организации, подчеркивает, что их действия направлены на поддержание порядка и соблюдение законов, включая принципы Конституции о многоконфессиональности и равноправии всех граждан. Он отмечает, что хиджаб не является частью национального костюма и скорее ассоциируется с радикальным исламом, пишет «Сибкрай».