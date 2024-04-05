19-летняя кассирша из Новосибирска попала в колонию за роман со школьником

Сама девушка рано стала матерью. Чтобы прокормить своего ребенка в одиночку, она устроилась работать в магазин. Ее новый парень обещал на ней жениться после 16-ти лет, пишет КП-Новосибирск. По поводу своего возраста всегда ее успокаивал. Однако против их романа была мать Игоря. Сначала пара жила у нее, затем не выдержала давления и переехала к другим родственникам в Бийск. Тогда женщина заявила в полицию о пропаже сына и его совращении. Они были объявлены в розыск, хотя совсем и не скрывались.