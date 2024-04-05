19-летняя кассирша из Новосибирска попала в колонию за роман со школьником

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Наташе* 19 лет. Она познакомилась с парнем, который на четыре года младше ее. Пара заобщалась в общей компании на дне рождении знакомой. Тогда Игорь* показался девушке взрослым парнем, ее ровесником. Они нашли общие темы для разговоров. Через время Наташа узнала, что ее кавалер — школьник. Он окончил семь классов, оставался на второй год. Однако они уже влюбились друг в друга и решили начать встречаться.
Сама девушка рано стала матерью. Чтобы прокормить своего ребенка в одиночку, она устроилась работать в магазин. Ее новый парень обещал на ней жениться после 16-ти лет, пишет КП-Новосибирск. По поводу своего возраста всегда ее успокаивал. Однако против их романа была мать Игоря. Сначала пара жила у нее, затем не выдержала давления и переехала к другим родственникам в Бийск. Тогда женщина заявила в полицию о пропаже сына и его совращении. Они были объявлены в розыск, хотя совсем и не скрывались.
Суд приговорил Наталью к восьми месяцам колонии-поселении. Сама девушка обиду на будущую свекровь не держит и говорит, что это не повлияет на отношения с ее будущим женихом. Она планирует подать кассационную жалобу и бороться за свое оправдание.
**имена героев изменены
Напомним, ранее за любовную связь 39-летней учительницы с 13-летним школьником суд приговорил женщину к 300 часам принудительных работ.