atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Суд в Новосибирске

5 апреля суд рассмотрит апелляцию экс-главы ЦОДД Трещева. Ему дали 8 лет «строгача»

5 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI
Суд в Новосибирске

5 апреля в Новосибирске суд рассмотрит апелляцию экс-главы ЦОДД

Прокуратура вовсе просила для подсудимого 11 лет колонии и 38,7 млн рублей штрафа. Но сам Трещев уверен, что невиновен. Дальнейшую судьбу начальника госучреждения решит суд.

Новосибирский областной суд 5 апреля рассмотрит апелляцию, поданную стороной бывшего руководителя регионального ЦОДД Вячеслава Трещева.

В конце 2023 года суд приговорил Трещева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 7,75 млн рублей — столько составила взятка, умноженная на два. Прокуратура вовсе просила для подсудимого 11 лет колонии и 38,7 млн рублей штрафа. Сам фигурант заявил: он невиновен.

Следователи установили, что в течение полугода (август–декабрь 2022) будучи начальником ЦОДД, Трещев получил 3,8 млн рублей от коммерческой организации за поставку камер для фиксации нарушений ПДД.

В Новосибирске экс-глава ЦОДД Трещев получил восемь лет за взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто такой Вячеслав Трещев – экс-полковник ГИБДД и начальник ЦООДЗадержан начальник областного центра организации дорожного движения Вячеслав ТрещевБывшему начальнику ЦОДД Трещеву пересмотрят приговор
#Общество#Суд#Апелляция#Взятка#Экс-начальник#ЦОДД#Камеры видеофиксации#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Зоя Яровицына рассказала про спасение медведей и отравление на выпускном
Вчера, 12:06
Новосибирскую школу отправили на дистант из-за массовой острой кишечной инфекции
Вчера, 10:43
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
В Новосибирске начался суд над экс-директором «Красного факела» Кулябиным
Вчера, 06:10
"