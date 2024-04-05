5 апреля суд рассмотрит апелляцию экс-главы ЦОДД Трещева. Ему дали 8 лет «строгача»

В конце 2023 года суд приговорил Трещева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 7,75 млн рублей — столько составила взятка, умноженная на два. Прокуратура вовсе просила для подсудимого 11 лет колонии и 38,7 млн рублей штрафа. Сам фигурант заявил: он невиновен.