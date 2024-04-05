5 апреля суд рассмотрит апелляцию экс-главы ЦОДД Трещева. Ему дали 8 лет «строгача»

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Новосибирский областной суд 5 апреля рассмотрит апелляцию, поданную стороной бывшего руководителя регионального ЦОДД Вячеслава Трещева.
В конце 2023 года суд приговорил Трещева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 7,75 млн рублей — столько составила взятка, умноженная на два. Прокуратура вовсе просила для подсудимого 11 лет колонии и 38,7 млн рублей штрафа. Сам фигурант заявил: он невиновен.
Следователи установили, что в течение полугода (август–декабрь 2022) будучи начальником ЦОДД, Трещев получил 3,8 млн рублей от коммерческой организации за поставку камер для фиксации нарушений ПДД.