Автобус с детьми застрял на железнодорожном переезде — его пытались вытолкнуть

Напомним, что 1 апреля на переезде в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути и застрял. В этот момент к переезду приближался поезд. Из салоне выбежал парень, который пытался поднять шлагбаум. Сам водитель закрыл двери и не выпустил пассажиров. Через секунды поезд снес автобус, в результате чего погибло шесть человек.