Автобус с детьми застрял на железнодорожном переезде — его пытались вытолкнуть

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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На ж/д переезде в Чановском районе автобус застрял на путях. В салоне находились 6 детей и другие пассажиры.
На удачу, рядом дежурил экипаж ДПС, который обратил внимание на произошедшее и пришел на помощь. Водитель общественного транспорта высадил всех людей из салона и включил «аварийку».
Сотрудники полиции, вместе с очевидцами, вручную оттолкнули автобус на от железнодорожных путей перед приближением поезда. Трагедии удалось избежать.
Напомним, что 1 апреля на переезде в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути и застрял. В этот момент к переезду приближался поезд. Из салоне выбежал парень, который пытался поднять шлагбаум. Сам водитель закрыл двери и не выпустил пассажиров. Через секунды поезд снес автобус, в результате чего погибло шесть человек.