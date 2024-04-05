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Могло произойти ЧП

Автобус с детьми застрял на железнодорожном переезде — его пытались вытолкнуть

5 апреля 2024, 03:54
Фото: atas.info
Могло произойти ЧП

Автобус с детьми застрял на железнодорожном переезде под Новосибирском

Сотрудники ДПС пришли на помощь пассажирскому автобусу, застрявшему на путях под Новосибирском.

На ж/д переезде в Чановском районе автобус застрял на путях. В салоне находились 6 детей и другие пассажиры.

На удачу, рядом дежурил экипаж ДПС, который обратил внимание на произошедшее и пришел на помощь. Водитель общественного транспорта высадил всех людей из салона и включил «аварийку».

Сотрудники полиции, вместе с очевидцами, вручную оттолкнули автобус на от железнодорожных путей перед приближением поезда. Трагедии удалось избежать.

Напомним, что 1 апреля на переезде в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути и застрял. В этот момент к переезду приближался поезд. Из салоне выбежал парень, который пытался поднять шлагбаум. Сам водитель закрыл двери и не выпустил пассажиров. Через секунды поезд снес автобус, в результате чего погибло шесть человек.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Помощь#Полиция#Автобус#Поезд#Инцидент#Эмилия Губарева#Чановский район
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