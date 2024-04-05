Четверо новосибирцев задержаны за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:41
По данным следствия, с 2020 по 2022 год госучреждение заключило контракты на строительство детского сада в городе Тогучине с несколькими строительными фирмами. Сумма составляла 50 млн рублей.
При строительстве фигуранты дела решили не полностью выполнить все работы: они не засыпали грунт на площадке, а сами предоставили поддельные документы по факту выполнения всех работ в полном объеме. Деньги были перечислены юридическим лицам. Четверо подозреваемых распорядились 38 млн рублей по своему усмотрению. В результате, бюджет региона понес значительный ущерб.
Сотрудников организаций задержали. Их обвинили в мошенничество в крупном размере. Вскоре им изберут меру пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.