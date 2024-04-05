Четверо новосибирцев задержаны за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада

При строительстве фигуранты дела решили не полностью выполнить все работы: они не засыпали грунт на площадке, а сами предоставили поддельные документы по факту выполнения всех работ в полном объеме. Деньги были перечислены юридическим лицам. Четверо подозреваемых распорядились 38 млн рублей по своему усмотрению. В результате, бюджет региона понес значительный ущерб.