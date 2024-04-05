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Новосибирцев задержали за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада

Четверо новосибирцев задержаны за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада

5 апреля 2024, 02:36
Фото: 1MI

Новосибирцев задержали за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада

Дело о мошенничестве возбудили в Тогучине Новосибирской области: задержаны четверо сотрудников стройфирм, которые могли растратить деньги из госбюджета.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год госучреждение заключило контракты на строительство детского сада в городе Тогучине с несколькими строительными фирмами. Сумма составляла 50 млн рублей.

При строительстве фигуранты дела решили не полностью выполнить все работы: они не засыпали грунт на площадке, а сами предоставили поддельные документы по факту выполнения всех работ в полном объеме. Деньги были перечислены юридическим лицам. Четверо подозреваемых распорядились 38 млн рублей по своему усмотрению. В результате, бюджет региона понес значительный ущерб.

Сотрудников организаций задержали. Их обвинили в мошенничество в крупном размере. Вскоре им изберут меру пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

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