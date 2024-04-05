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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Какие комнаты самые дорогие

До 5 млн рублей: найдены самые дорогие комнаты в Новосибирске

5 апреля 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Какие комнаты самые дорогие

В Новосибирске нашли самые дорогие комнаты на продажу

В Новосибирске продаются элитные коттеджи, роскошные квартиры и дорогие комнаты. Atas.info нашел самые интересные объявления о продаже.

На улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе продается комната. Площадь самой квартиры — 41 кв. м. Она располагается на 1 этаже. Как говорится в объявлении, продавец продает сразу три комнаты — две большие с лоджиями и маленькая. Рядом с домом находится Заельцовский парк, зоопарк, Дендропарк, а также школа, детские сады и магазины. Комнаты в хорошем состоянии.

Цена — 5 500 000 рублей

Комната стоит 5 млнКомната стоит 5 млн
Комната стоит 5 млнКомната стоит 5 млн
Комната стоит 5 млнКомната стоит 5 млн
Комната стоит 5 млнКомната стоит 5 млн
Комната стоит 5 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

В Краснообске продают комнату на втором этаже пятиэтажного дома. Продавец отдает сразу три комнаты из четырех. В квартире хорошая шумоизоляция и интеллигентный соседи. Правда, ремонт там совсем не новый.

Цена — 4 884 000 рублей.

Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

В Оби на улице Военный городок продают комнату на втором этаже из четырех. Всего комнат в квартире три. Там высокие потолки, мебель, лоджия. В 2018 году дом капитально ремонтировали. Во дворе есть парковочное место. Инфраструктура хорошо развита.

Цена — 4 500 000 рублей.

Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млнКомната стоит 4 млн
Комната стоит 4 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru

На площади Калинина в Заельцовском районе продается комната, рядом с метро. Общежитие располагается на улице Красный проспект, 161/1. Комната находится на втором этаже из шести. Туда проведена вода, сделан отдельный сан. узел.

Цена — 3 150 000 рублей.

Комната стоит 3 млнКомната стоит 3 млн
Комната стоит 3 млнКомната стоит 3 млн
Комната стоит 3 млнКомната стоит 3 млн
Комната стоит 3 млнКомната стоит 3 млн
Комната стоит 3 млнКомната стоит 3 млн
Комната стоит 3 млн
Фото: novosibirsk.n1.ru
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Жилье#Эмилия Губарева
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