До 5 млн рублей: найдены самые дорогие комнаты в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
На улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе продается комната. Площадь самой квартиры — 41 кв. м. Она располагается на 1 этаже. Как говорится в объявлении, продавец продает сразу три комнаты — две большие с лоджиями и маленькая. Рядом с домом находится Заельцовский парк, зоопарк, Дендропарк, а также школа, детские сады и магазины. Комнаты в хорошем состоянии.
Цена — 5 500 000 рублей
В Краснообске продают комнату на втором этаже пятиэтажного дома. Продавец отдает сразу три комнаты из четырех. В квартире хорошая шумоизоляция и интеллигентный соседи. Правда, ремонт там совсем не новый.
Цена — 4 884 000 рублей.
В Оби на улице Военный городок продают комнату на втором этаже из четырех. Всего комнат в квартире три. Там высокие потолки, мебель, лоджия. В 2018 году дом капитально ремонтировали. Во дворе есть парковочное место. Инфраструктура хорошо развита.
Цена — 4 500 000 рублей.
На площади Калинина в Заельцовском районе продается комната, рядом с метро. Общежитие располагается на улице Красный проспект, 161/1. Комната находится на втором этаже из шести. Туда проведена вода, сделан отдельный сан. узел.
Цена — 3 150 000 рублей.