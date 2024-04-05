До 5 млн рублей: найдены самые дорогие комнаты в Новосибирске

На улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе продается комната. Площадь самой квартиры — 41 кв. м. Она располагается на 1 этаже. Как говорится в объявлении, продавец продает сразу три комнаты — две большие с лоджиями и маленькая. Рядом с домом находится Заельцовский парк, зоопарк, Дендропарк, а также школа, детские сады и магазины. Комнаты в хорошем состоянии.