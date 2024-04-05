Глава СКР Бастрыкин поручил расселить 85-летний дом в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница аварийного дома. По ее словам, внутри разрушаются потолки и фундамент, стены полностью потрескались, а вода и свет практически отсутствуют и восстанавливать коммуникации никто не собирается. Обращения в районную администрацию никакого результата не принесли, а новые квартиры предлагают по заниженной стоимости.
Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства дела руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву. На данный момент следственным управлением проводится процессуальная проверка.
Это не единственный подобный инцидент. Недавно прокуратура Ленинского района начала проверку пятиэтажного дома по Блюхера, 49. Жильцы признанной аварийной несколько лет назад хрущевки намерены провести независимую экспертизу состояния здания, в котором разрушаются стены и осыпается штукатурка.
Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль выплату задолженности по зарплате бывшим работникам ООО «ТЕХВЭБ»