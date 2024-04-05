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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:25

Расселение дома взял на контроль Александр Бастрыкин

Глава СКР Бастрыкин поручил расселить 85-летний дом в Новосибирске

5 апреля 2024, 13:23
Фото: 1MI
Расселение дома взял на контроль Александр Бастрыкин

Разрушающийся дом 1939 года постройки в Новосибирске привлек внимание Бастрыкина

В Новосибирске до сих пор не расселен многоквартирный дом 1939 года постройки. Здание признано аварийным более десяти лет назад. В ситуации поручил разобраться руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница аварийного дома. По ее словам, внутри разрушаются потолки и фундамент, стены полностью потрескались, а вода и свет практически отсутствуют и восстанавливать коммуникации никто не собирается. Обращения в районную администрацию никакого результата не принесли, а новые квартиры предлагают по заниженной стоимости.

Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства дела руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву. На данный момент следственным управлением проводится процессуальная проверка.

Это не единственный подобный инцидент. Недавно прокуратура Ленинского района начала проверку пятиэтажного дома по Блюхера, 49. Жильцы признанной аварийной несколько лет назад хрущевки намерены провести независимую экспертизу состояния здания, в котором разрушаются стены и осыпается штукатурка.

Напомним, что Александр Бастрыкин взял на контроль выплату задолженности по зарплате бывшим работникам ООО «ТЕХВЭБ»

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Ветхое жилье#Следственный комитет#Александр Бастрыкин#Аварийное жилье#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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