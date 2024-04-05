Глава СКР Бастрыкин поручил расселить 85-летний дом в Новосибирске

В приемную главы Следственного комитета в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница аварийного дома. По ее словам, внутри разрушаются потолки и фундамент, стены полностью потрескались, а вода и свет практически отсутствуют и восстанавливать коммуникации никто не собирается. Обращения в районную администрацию никакого результата не принесли, а новые квартиры предлагают по заниженной стоимости.