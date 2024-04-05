atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Губернатор Андрей Травников

Губернатор Травников взял на контроль ликвидацию и предупреждение последствий паводка

5 апреля 2024, 08:58
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области контролирует предупреждение последствий паводка

Сложная ситуация сохраняется на нескольких территориях региона. В списке — 4 СНТ в Ленинском районе Новосибирска, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Озерный Новосибирского района.

Власти региона и ГУ МЧС консолидировали свои усилия для ликвидации и предупреждения последствий паводка в Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников взял ситуацию на особый контроль.

«Заметное весеннее потепление вызвало угрозу паводка в некоторых населенных пунктах. В результате обильного таяния снега в регионе фиксируются локальные подтопления низменных участков местности и переливы талыми водами местных дорог», — сказал губернатор в ходе осмотра технической готовности к борьбе с паводком.

В начале недели спасатели взорвали лед на реке Иня, 5 апреля — на реке Карасук.

Органы власти и аварийно-спасательные службы готовы к ликвидации и предупреждения последствий паводка. Под пристальным контролем держат уровень талых вод в низинах.

ТУАД и Минтранс региона оперативно реагируют на скопление воды, организуют переливы через автодороги. Прибегают и к разрытию участков местности.

«Силы и средства для ликвидации вероятных последствий паводка полностью готовы. Ситуацию в регионе держим под контролем», — заявил губернатор региона Андрей Травников.
Фото: правительство Новосибирской области
Губернатор Травников поручил за три дня проверить все опасные места в период паводка
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в регионеГубернатор Травников поручил за три дня проверить все опасные места в период паводкаГубернатор Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны
#Политика#Новосибирск#Спасатели#Губернатор#МЧС#Андрей Травников#Паводок#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Сегодня, 10:03
«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину
Сегодня, 07:24
«Ниссан» влетел в припаркованный КАМАЗ — водитель и три юные девушки в больнице
Сегодня, 04:06
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
"