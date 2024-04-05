Губернатор Травников взял на контроль ликвидацию и предупреждение последствий паводка

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Власти региона и ГУ МЧС консолидировали свои усилия для ликвидации и предупреждения последствий паводка в Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников взял ситуацию на особый контроль.
«Заметное весеннее потепление вызвало угрозу паводка в некоторых населенных пунктах. В результате обильного таяния снега в регионе фиксируются локальные подтопления низменных участков местности и переливы талыми водами местных дорог», — сказал губернатор в ходе осмотра технической готовности к борьбе с паводком.
В начале недели спасатели взорвали лед на реке Иня, 5 апреля — на реке Карасук.
Органы власти и аварийно-спасательные службы готовы к ликвидации и предупреждения последствий паводка. Под пристальным контролем держат уровень талых вод в низинах.
ТУАД и Минтранс региона оперативно реагируют на скопление воды, организуют переливы через автодороги. Прибегают и к разрытию участков местности.
«Силы и средства для ликвидации вероятных последствий паводка полностью готовы. Ситуацию в регионе держим под контролем», — заявил губернатор региона Андрей Травников.