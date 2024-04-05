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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Анвар Гатиятулин передумал подписывать контракт

ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет

5 апреля 2024, 10:03
Фото: Telegram-канал ХК «Сибирь»
Анвар Гатиятулин передумал подписывать контракт

Анвар Гатиятулин передумал подписывать контракт с ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» вновь трясут кадровые изменения. Так и не оформив контрактные обязательства, от сотрудничества отказался Анвар Гатиятулин.

О возможном назначении Анвара Гатиятулина стало известно 29 марта. Кандидат имел огромный опыт тренерской и менеджерской работы, но внезапно отказался от прежнего решения и аннулировал все договоренности. Таким образом, финальная стадия подписания контракта фактически не была реализована.

«Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт. Сейчас вновь проводится поиск кандидатов на пост нового главного тренера», — рассказали в ХК «Сибирь».
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Сообщается, что в настоящий момент на примете у руководящего состава хоккейного клуба имеется несколько профильных специалистов. О новом кандидате станет известно в ближайшее время.

Анвар Гатиятуллин мог прийти на смену Сергею Кривокрасову, контракт с которым был расторгнут из-за неудовлетворительного окончания сезона Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. По его итогам клуб занял десятое место и не смог выйти в плей-офф.

К настоящему моменту в хоккейном клубе «Сибирь» полностью сменилось руководство. Генеральным директором назначили Льва Крутохвостов, ранее занимавшего пост заместителя руководителя по спортивным вопросам филиала Федерации хоккея по Новосибирской области. Спортивным директором назначен бывший менеджер московского клуба «Динамо» Андрей Меркулов.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хк сибирь#Тренер#Хоккейные тренера#Александр Ляхов
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