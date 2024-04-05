ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет

Анвар Гатиятуллин мог прийти на смену Сергею Кривокрасову, контракт с которым был расторгнут из-за неудовлетворительного окончания сезона Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. По его итогам клуб занял десятое место и не смог выйти в плей-офф.