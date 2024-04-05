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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Ольга Бузова отчитала Даву за плохое выполнение квеста

«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест

5 апреля 2024, 14:26
Фото: Телеканал ТНТ
Ольга Бузова отчитала Даву за плохое выполнение квеста

Ольга Бузова назвала новосибирского блогера Даву слабаком за плохую игру

В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Главный приз составляет 14 миллионов рублей. Одним из участников проекта является блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян вместе со своим братом Арманом Давтяном.

Испытания становятся все сложнее и игроки находятся в гораздо более стрессовых ситуациях. Это сказывается на прохождении испытаний и их качестве. В результате ведущая реалити-шоу Ольга Бузова была вынуждена публично отчитать своего бывшего бойфренда. Причиной стало то, что они долго искали конверт с заданиями.

«Первые трудности — и вы раскисли. Хватит расслабляться! Другие идут вперед, несмотря ни на что», — заявила Ольга Бузова.
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Когда Дава объяснил, что соперники якобы перепрятали конверт телеведущая заявила, что «каждый играет, как может».

Новый выпуск реалити-шоу «Сокровища императора» выйдет 7 апреля в 19.00 на телеканале ТНТ.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Телевидение#Китай#Дава#Александр Ляхов#Реалити-шоу#Ольга Бузова#Давид Манукян#Шоу-бизнес
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