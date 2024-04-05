«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест

Испытания становятся все сложнее и игроки находятся в гораздо более стрессовых ситуациях. Это сказывается на прохождении испытаний и их качестве. В результате ведущая реалити-шоу Ольга Бузова была вынуждена публично отчитать своего бывшего бойфренда. Причиной стало то, что они долго искали конверт с заданиями.