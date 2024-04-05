«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Испытания становятся все сложнее и игроки находятся в гораздо более стрессовых ситуациях. Это сказывается на прохождении испытаний и их качестве. В результате ведущая реалити-шоу Ольга Бузова была вынуждена публично отчитать своего бывшего бойфренда. Причиной стало то, что они долго искали конверт с заданиями.
«Первые трудности — и вы раскисли. Хватит расслабляться! Другие идут вперед, несмотря ни на что», — заявила Ольга Бузова.
Когда Дава объяснил, что соперники якобы перепрятали конверт телеведущая заявила, что «каждый играет, как может».
Новый выпуск реалити-шоу «Сокровища императора» выйдет 7 апреля в 19.00 на телеканале ТНТ.